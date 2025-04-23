Колокольня костела Св. Иоаннов открыта для посещений

Колокольня костела Св. Иоаннов Вильнюсского университета — самое высокое здание в Старом городе Вильнюса (68 м). Можно подняться по 193 аутентичным деревянным ступеням или на современном лифте на смотровую площадку колокольни и полюбоваться впечатляющей панорамой Старого города. Барочная колокольня костела Св. Иоаннов имеет пять оборудованных этажей. На втором этаже можно увидеть единственный в странах Балтии действующий маятник Фуко, иллюстрирующий явление вращения Земли вокруг своей оси.
Произведение Тосио Хосокавы для Вильнюсского университета
На втором этаже также находится звуковая инсталляция — здесь можно услышать произведение „Невидимые ангелы“. Мировая премьера этого произведения для скрипки и аккордеона (в исполнении Евы Сипайтите и Раймондаса Свяцкявичюса) состоялась 6 мая 2023 года в костеле Св. Иоаннов в ходе музыкального фестиваля „Музыка в пространстве“ в рамках цикла мероприятий „Музыка для Вильнюса“, посвященных 700-летию Вильнюса. Организаторами мероприятия выступили агентство культурных инноваций „Meno genas“ и „LENsemble Вильнюс“. С сентября 2023 года произведение также звучало и на колокольне.
Одной из важных частей цикла мероприятий „Музыка для Вильнюса“ является наследие истории города: не забывать произведения известных композиторов, установив постоянные инсталляции. Поэтому в сотрудничестве с музеем ВУ эта работа будет выполнена на колокольне костела Св. Иоаннов. Звуковая инсталляция и выбранное для нее пространство дают возможность ощутить невидимую силу чистой души, о которой говорил композитор Т. Хосокава: ощущение силы усиливает колокольня, созданная вначале XVII веком, а душу трогают звуки скрипки и аккордеона.
Посещение колокольни костела Св. Иоаннов в музее ВУ открыто, как для индивидуального посещения, так и для групп. Для групп посетителей необходима предварительная регистрация. Стоимость билета для студентов, школьников, пенсионеров и лиц с картой POLA составляет 3 евро, для взрослых – 5 евро. Для сотрудников и студентов ВУ вход бесплатный.
Постоянную звуковую инсталляцию можно услышать на втором этаже колокольни церкви Св. Иоаннов ВУ (ул.Св.Йоно, 12), купив билет посетителя, с понедельника по воскресенье в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 час..
В течение всего сезона работы колокольни музей ВУ предлагает экскурсии, в ходе которых можно узнать об истории ВУ и колокольни. Регулярные экскурсии будут проводиться с середины мая по средам в 12.00 и по пятницам в 16.30. Вы также можете забронировать экскурсии в удобное для вас время. Стоимость экскурсии с сотрудником музея ВУ для группы до 25 человек составляет 10 евро. Вы можете зарегистрироваться по электронной почте registracija@muziejus.vu.lt.