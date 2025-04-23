2025.04.23 17:23

Колокольня костела Св. Иоаннов открыта для посещений

 
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Šv. Jonų bažnycia
Šv. Jonų bažnycia
ФОТО: Sarunas MazeikaSarunas Mazeika; Sarunas Mazeika | DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

24 апреля музей Вильнюсского университета (ВУ) открывает свои двери для публики на колокольню костела Св. Иоаннов на летний сезон, сообщает портал MadeinVilnius.

Отныне колокольню можно будет посещать до 5 октября ежедневно с 10.00 до 19.00. В колокольне действует ​​постоянная звуковая инсталляция, где вы услышите произведение „Невидимые ангелы“ („Invisible Angels“) одного из самых выдающихся японских композиторов современности Тосио Хосокавы, созданное и посвященное специально Вильнюсскому университету.

Колокольня костела Св. Иоаннов Вильнюсского университета — самое высокое здание в Старом городе Вильнюса (68 м). Можно подняться по 193 аутентичным деревянным ступеням или на современном лифте на смотровую площадку колокольни и полюбоваться впечатляющей панорамой Старого города. Барочная колокольня костела Св. Иоаннов имеет пять оборудованных этажей. На втором этаже можно увидеть единственный в странах Балтии действующий маятник Фуко, иллюстрирующий явление вращения Земли вокруг своей оси.

Произведение Тосио Хосокавы для Вильнюсского университета

На втором этаже также находится звуковая инсталляция — здесь можно услышать произведение „Невидимые ангелы“. Мировая премьера этого произведения для скрипки и аккордеона (в исполнении Евы Сипайтите и Раймондаса Свяцкявичюса) состоялась 6 мая 2023 года в костеле Св. Иоаннов в ходе музыкального фестиваля „Музыка в пространстве“ в рамках цикла мероприятий „Музыка для Вильнюса“, посвященных 700-летию Вильнюса. Организаторами мероприятия выступили агентство культурных инноваций „Meno genas“ и „LENsemble Вильнюс“. С сентября 2023 года произведение также звучало и на колокольне.

Одной из важных частей цикла мероприятий „Музыка для Вильнюса“ является наследие истории города: не забывать произведения известных композиторов, установив постоянные инсталляции. Поэтому в сотрудничестве с музеем ВУ эта работа будет выполнена на колокольне костела Св. Иоаннов. Звуковая инсталляция и выбранное для нее пространство дают возможность ощутить невидимую силу чистой души, о которой говорил композитор Т. Хосокава: ощущение силы усиливает колокольня, созданная вначале XVII веком, а душу трогают звуки скрипки и аккордеона.

Посещение колокольни костела Св. Иоаннов в музее ВУ открыто, как для индивидуального посещения, так и для групп. Для групп посетителей необходима предварительная регистрация. Стоимость билета для студентов, школьников, пенсионеров и лиц с картой POLA составляет 3 евро, для взрослых – 5 евро. Для сотрудников и студентов ВУ вход бесплатный.

Постоянную звуковую инсталляцию можно услышать на втором этаже колокольни церкви Св. Иоаннов ВУ (ул.Св.Йоно, 12), купив билет посетителя, с понедельника по воскресенье в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 час..

В течение всего сезона работы колокольни музей ВУ предлагает экскурсии, в ходе которых можно узнать об истории ВУ и колокольни. Регулярные экскурсии будут проводиться с середины мая по средам в 12.00 и по пятницам в 16.30. Вы также можете забронировать экскурсии в удобное для вас время. Стоимость экскурсии с сотрудником музея ВУ для группы до 25 человек составляет 10 евро. Вы можете зарегистрироваться по электронной почте registracija@muziejus.vu.lt.

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