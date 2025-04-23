Колокольня костела Св. Иоаннов открыта для посещений

В течение всего сезона работы колокольни музей ВУ предлагает экскурсии, в ходе которых можно узнать об истории ВУ и колокольни. Регулярные экскурсии будут проводиться с середины мая по средам в 12.00 и по пятницам в 16.30. Вы также можете забронировать экскурсии в удобное для вас время. Стоимость экскурсии с сотрудником музея ВУ для группы до 25 человек составляет 10 евро. Вы можете зарегистрироваться по электронной почте registracija@muziejus.vu.lt.