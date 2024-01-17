Коллекторы за год вернули огромную сумму: проблемными остаются долги определенной категории

Сообщается, что в 2023 г. бюджет государства пополнился 53,5 млн. евро. Это неуплаченные налоги и штрафы за административные и гражданские правонарушения. Самым большим кредитором остается государство.
"Это так называемые долги бедности. Они появляются не от того, что кто-то с хорошей зарплатой взял деньги в долг и накапливает этот долг, как бывает в технически задолжавших странах", – сказал представитель Соцмина Рокас Кяршис.
Правда, не все долги отражены в статистике коллекторов, поскольку Фонд социального страхования и Государственная налоговая инспекция сами взыскивают долги.
"Коллекторская система, к сожалению, недостаточно эффективна в деле взыскания долгов, особенно в пользу государства, несмотря на то, что государство является самым крупным кредитором", – сказал Кяршис.
В прошлом году коллекторы взыскали почти 227 млн. евро. В числе этих долгов - задолженности по зарплатам, деньги на содержание детей, ущерб, присужденный судом, долги за услуги сектора связи и за коммунальные услуги. Особенно много долгов у мужчин – как минимум 70% всех долгов.
"Мы шутим между собой, что, наверное, нет людей со стороны, которые могли бы присмотреть и подкорректировать в нужном направлении, типичный портрет должника - одинокий человек 35-45 лет или человек такого возраста в разводе", – сказал председатель президиума Палаты коллекторов Ирмантас Гайдялис.
"За три первых квартала прошлого года, если сложить ВВП в Литве, по сравнению с тремя первыми кварталами 2022 г. – падение ВВП составило 0,45%. Значит, такой спад экономики у нас наблюдается. Это немного, но он есть", – сказал экономист Альгирдас Барткус, объясняя задолженность жителей ухудшением экономического положения.
Однако представители Ассоциации по борьбе с бедностью рады статистике. Они считают, что такие масштабы взыскания задолженности говорят о том, что литовцы могут выбраться из долгов.
"У части людей доходы увеличились, кроме того – зарплаты переводят только на счета, когда есть банковские переводы, тогда легче вернуть деньги. Также уменьшилась "тень". Все это помогло взысканию долгов, их выплате", – сказала директор Национальной ассоциации организаций по снижению бедности Айсте Адомавичене.
Однако экономисты с этим не согласны.
"Задайте себе вопрос: по какой причине люди откладывали выплату долга?", – вопрошал Барткус.
Мрачную картину видит и Соцмин.
"В Новом году, вероятно, сумма задолженности превысит 5 млрд. евро, это 7-7,5% от ВВП. Я думаю, в ближайшие несколько десятилетий ждет самая важная и тяжелая социальная, экономическая и политическая задача", – сказал Кяршис.
Организации по снижению бедности признают, что ситуация неважная, только в декабре 2023 г. число безработных выросло и достигло 162 000. В их числе есть и те, кто не искал работу из-за долгов.
"Работодатели тоже не очень хотят принимать человека с долгами, поскольку на них ложится дополнительное административное бремя. Этот вопрос надо решать", – сказала Адомавичене.
Коллекторы говорят, что долги - это не конец света.
"Выход всегда прост, есть два варианта решения проблемы: стараться, работать, возвращать долг или же другой способ – сейчас за окном лежат сугробы, обращайтесь в суд и просите, чтобы он поменял денежный штраф на общественно полезные работы", – сказал Гайдялис.
Организации по снижению бедности предлагают небольшие долги, до 50 евро, высчитывать напрямую, без помощи коллекторов, чтобы суммы не росли. Они также предлагают ввести отпуск от уплаты долгов на один год, чтобы облегчить бремя должников.