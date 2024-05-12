Когда проходить медосмотр? Здоровье ребенка эффективнее и удобнее проверить заранее

"Все дети дошкольного и младшего школьного возраста, учащиеся до 18 лет, а также взрослые, обучающиеся по общеобразовательным программам в школах, должны проходить профилактический медицинский осмотр один раз в год. По результатам обследования выдается электронный сертификат здоровья ученика. Мы напоминаем родителям, что приближается сезон отпусков для всех, в том числе и для врачей, поэтому лучше пройти профилактический осмотр весной, чтобы не пришлось долго ждать визита осенью", - говорит советник отдела контроля Паневежской территориальной Больничной кассы Алдона Стукене.
Медицинский осмотр детей и взрослых школьников проводит семейный врач, педиатр или врач терапевт. Гигиену зубов и полости рта оценивает стоматолог или гигиенист полости рта.
"Такие осмотры помогают не только вовремя выявить возможные проблемы со здоровьем, но и оценить способность ребенка участвовать в учебной деятельности и дать рекомендации. Например, указать, какую группу по физкультуре должен посещать ребенок, освободить его от этих занятий на определенный срок, помочь учреждениям выбрать правильную рассадку и питание для ученика. Кроме того, врачи могут указать в справке меры первой помощи, если ученику требуется экстренная медицинская помощь в школе, например, при аллергии или хронических заболеваниях", - говорит Штукене.
Медицинская справка, выданный после осмотра ребенка, действительна в течение одного года с момента его получения. Новая справка может быть выдана до истечения срока действия предыдущей. С этим документом может ознакомиться родитель или представитель ребенка, войдя в личный кабинет электронной системы здравоохранения.
Более подробную информацию о профилактических медицинских осмотрах для детей можно найти здесь.