Когда проходить медосмотр? Здоровье ребенка эффективнее и удобнее проверить заранее

"Все дети дошкольного и младшего школьного возраста, учащиеся до 18 лет, а также взрослые, обучающиеся по общеобразовательным программам в школах, должны проходить профилактический медицинский осмотр один раз в год. По результатам обследования выдается электронный сертификат здоровья ученика. Мы напоминаем родителям, что приближается сезон отпусков для всех, в том числе и для врачей, поэтому лучше пройти профилактический осмотр весной, чтобы не пришлось долго ждать визита осенью", - говорит советник отдела контроля Паневежской территориальной Больничной кассы Алдона Стукене.

Медицинский осмотр детей и взрослых школьников проводит семейный врач, педиатр или врач терапевт. Гигиену зубов и полости рта оценивает стоматолог или гигиенист полости рта.