2025.03.28 07:14

Когда отметим Пасху, и какие длинны выходные ждут в этом году: особенно порадует один праздник

 
Индре Пепцявичюте
ru.DELFI.lt
Šv. Velykos
Šv. Velykos
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas ir Shutterstock

Нерабочие праздничные дни в Литве - отличный повод, чтобы продлить выходные и устроить себе мини-отпуск. В этом году некоторые такие дни совпадают с выходными, но отдельные праздники точно порадуют.

Ближайшие длинные выходные уже не за горами – это Пасха, которую празднуют в этом году 20 и 21 апреля. Понедельник, второй день Пасхи, будет выходной.

Тут дополнительно повезет родителям школьников, у детей с 22 по 25 апреля весенние каникулы.

Šv. Velykos

1 мая (четверг) также будет выходным днем, это Международный день трудящихся. Если взять выходной 2 мая, то можно отдыхать 4 дня.

24 июня (вторник) еще один нерабочий день – Йонинес (Ивана Купалы). Если взять выходной в понедельник, снова получается четыре выходных подряд.

Joninės Šventojoje

6 июля в этом году совпадает с воскресным днем, поэтому на День коронации Миндаугаса дополнительного выходного не будет.

Успение Богородицы (Жолинес) 15 августа в этом году выпадает на пятницу, значит будет три выходных дня.

1 и 2 ноября (День Всех Святых и поминовения усопших) в этом году - суббота и воскресенье, поэтому дополнительных выходных не будет.

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Однако Рождество преподнесет сюрприз. Будем отдыхать 5 дней подряд 24 декабря (Сочельник) – это среда, выходными будут также 25 и 26 декабря.

Если взять выходные 22 и 23 декабря, то можно отдыхать целых 9 дней.

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