Когда отметим Пасху, и какие длинны выходные ждут в этом году: особенно порадует один праздник

Ближайшие длинные выходные уже не за горами – это Пасха, которую празднуют в этом году 20 и 21 апреля. Понедельник, второй день Пасхи, будет выходной.

Тут дополнительно повезет родителям школьников, у детей с 22 по 25 апреля весенние каникулы.

1 мая (четверг) также будет выходным днем, это Международный день трудящихся. Если взять выходной 2 мая, то можно отдыхать 4 дня.

24 июня (вторник) еще один нерабочий день – Йонинес (Ивана Купалы). Если взять выходной в понедельник, снова получается четыре выходных подряд.

6 июля в этом году совпадает с воскресным днем, поэтому на День коронации Миндаугаса дополнительного выходного не будет.