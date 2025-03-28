Когда отметим Пасху, и какие длинны выходные ждут в этом году: особенно порадует один праздник

Ближайшие длинные выходные уже не за горами – это Пасха, которую празднуют в этом году 20 и 21 апреля. Понедельник, второй день Пасхи, будет выходной.
Тут дополнительно повезет родителям школьников, у детей с 22 по 25 апреля весенние каникулы.
1 мая (четверг) также будет выходным днем, это Международный день трудящихся. Если взять выходной 2 мая, то можно отдыхать 4 дня.
24 июня (вторник) еще один нерабочий день – Йонинес (Ивана Купалы). Если взять выходной в понедельник, снова получается четыре выходных подряд.
6 июля в этом году совпадает с воскресным днем, поэтому на День коронации Миндаугаса дополнительного выходного не будет.
Успение Богородицы (Жолинес) 15 августа в этом году выпадает на пятницу, значит будет три выходных дня.
1 и 2 ноября (День Всех Святых и поминовения усопших) в этом году - суббота и воскресенье, поэтому дополнительных выходных не будет.
Однако Рождество преподнесет сюрприз. Будем отдыхать 5 дней подряд 24 декабря (Сочельник) – это среда, выходными будут также 25 и 26 декабря.
Если взять выходные 22 и 23 декабря, то можно отдыхать целых 9 дней.