Когда начнется ремонт улицы Вокечю в Вильнюсе?

Оказывается, работы не начнутся даже весной. Как пояснили в Вильнюсском городском самоуправлении, реализация проекта действительно задерживается. Лед может тронуться во второй половине года.

"Улица Вокечю расположена в старейшей части города Вильнюса, поэтому делается все возможное, чтобы гармонизировать и обеспечить как сохранение исторического наследия, так и современные потребности жителей города. Были пересмотрены объем и решения проектных работ, это заняло немного больше времени, чем планировалось. Ожидается, что о закупках подрядных работ будет объявлено во второй половине этого года", — сказал специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас.

Реконструкцию улицы Вокечю изначально планировалось провести в феврале 2023 года. Позже срок был перенесен на осень прошлого года, а затем, в связи с приближением зимы, на весну 2024 года. Сейчас муниципалитет не уточняет дату начала восстановительных работ.