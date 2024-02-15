Когда начнется ремонт улицы Вокечю в Вильнюсе?

 
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Vilniečiai šaiposi iš Vokiečių gatvės projekto
Vilniečiai šaiposi iš Vokiečių gatvės projekto
ФОТО: Made in Vilnius

Реконструкция улицы Вокечю – еще один из самых ожидаемых проектов Вильнюса. Работы по реконструкции планировалось начать прошлой осенью, но ни рабочих, ни оборудования не было видно. На улице Вокечю до сих пор стоят стенды с запланированными датами, где вильнюсцы уже успели приписать новые даты: "Проект 2025 года отклонен из-за отсутствия средств", - сообщает портал madeinvilnius.

Оказывается, работы не начнутся даже весной. Как пояснили в Вильнюсском городском самоуправлении, реализация проекта действительно задерживается. Лед может тронуться во второй половине года.

"Улица Вокечю расположена в старейшей части города Вильнюса, поэтому делается все возможное, чтобы гармонизировать и обеспечить как сохранение исторического наследия, так и современные потребности жителей города. Были пересмотрены объем и решения проектных работ, это заняло немного больше времени, чем планировалось. Ожидается, что о закупках подрядных работ будет объявлено во второй половине этого года", — сказал специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас.

Реконструкцию улицы Вокечю изначально планировалось провести в феврале 2023 года. Позже срок был перенесен на осень прошлого года, а затем, в связи с приближением зимы, на весну 2024 года. Сейчас муниципалитет не уточняет дату начала восстановительных работ.

Улица Вокечю должна стать более дружелюбной для пешеходов и велосипедистов. Проект предусматривает максимальное сохранение нынешних деревьев и уважение к истории.

Планируется оборудовать больше некоммерческих площадей, пешеходам наконец-то не придется делить открытое пространство с посетителями террас кафе.

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