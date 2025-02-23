Когда муниципалитет может конфисковать автомобиль, и когда придется заплатить больше 300 евро?

Тысячи водителей уже сталкивались с тем, что значит не найти машину там, где ее оставили.
Первой посещает мысль о том, что машину угнали, однако на деле автомобиль увезен. Увезти машину могут не только в том случае, если она оставлена в неположенном месте, но и в том случае, если машина не используется и долгое время стоит на том же месте.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что в год с улиц столицы увозят от 2500 до 3000 автомобилей.
„Однако специалисты заметили, что сокращается число грубых и злостных нарушений в Старом городе.
Это позволяет оперативно реагировать на проблемы подальше от центра, помочь мусоровозам, которые из-за нарушений не могут вывезти мусор“, – сказал он.
Представитель администрации Каунасского муниципалитета Гинтарас Гатулис сказал, что в период с 2022 по 2024 г., наблюдается незначительное сокращение числа вывоза бесхозных авто с улиц.
„Можно предположить, что люди стали сознательнее и лучше присматривают за своим имуществом“, – заметил он.
Грубинскас признал, что в столице поступает много жалоб и сообщений о бесхозных автомобилях.
„Когда выясняется, что автомобилем не пользуются, начинают искать его владельца. Если его находят, а нарушение фиксируется в первый раз – владельцу делают предупреждение, его заставляют позаботиться об автомобиле, т.е. начать его эксплуатировать или убрать с общей стоянки.
Если после этого владелец ничего не сделает, ему назначают штраф, а автомобиль конфискуют. Если владельца автомобиля установить не удается или не могут его найти, то автомобиль перенимает муниципалитет и начинает процедуру признания имущества бесхозным“, – сказал Грубинскас.
Если машина оставлена в таком месте, что парковка нарушает ПДД, то автомобиль фотографируют и составляют протокол о нарушении, назначают штраф.
„Автомобили с улиц увозят только в тех случаях, когда они мешают безопасному движению транспорта или пешеходов, представляют угрозу для жизни и здоровья участников движения или других лиц или нарушают права других людей.
Например, если автомобиль закрывает видимость участникам движения, мешает проехать, мешает пешеходам ходить по тротуару или переходить дорогу, мешает мусоровозу подъехать к контейнерам и т.д.“, – сказал Грубинскас.
Грубинскас заметил, что процедура признания автомобиля бесхозным достаточно продолжительная и сложная.
Пока ищут владельца, машину перевозят на охраняемую стоянку муниципалитета.
„Если в ходе проведения процедуры признания машины бесхозной владелец находится, машину ему отдают, однако ему надо заплатить за вывоз машины и услуги коллектора – 217,8 евро. В прошлом году было 4 таких случая.
Если владельца не находят, машину признают бесхозной и утилизируют“, – сказал Грубинскас.
Если автомобиль конфискуют у владельца, который после предупреждения не позаботился о нем, машину не всегда сразу утилизируют.
„Все зависит от стоимости машины, ее могут передать Государственной налоговой инспекции (ГНИ), тогда ее продадут, или же утилизируют. В прошлом году конфисковали 97 неэксплуатируемых автомобилей“, – пояснил он.
В 2024 г., по словам Грубинскаса, за нарушения ПДД с улиц Вильнюса увезли 2888 автомобилей.
„В таком случае владелец, чтобы забрать машину, должен заплатить за услуги перевозки (135 евро) и штраф - от 15 до 180 евро.
Если автомобиль не забирают, муниципалитет машину не забирает, вопрос погашения расходов на буксировку решает суд. На данный момент владельцы не забрали 9 увезенных за нарушение ПДД автомобилей“, – сказал представитель муниципалитета.
В Каунасе, по словам Гатулиса, машины чаще всего увозят, если у них нет владельца или его не удается выявить, а также если вообще не получается идентифицировать автомобиль. По его словам, 80-90% этих автомобилей никто не забирает.