Когда муниципалитет может конфисковать автомобиль, и когда придется заплатить больше 300 евро?

Тысячи водителей уже сталкивались с тем, что значит не найти машину там, где ее оставили.

Первой посещает мысль о том, что машину угнали, однако на деле автомобиль увезен. Увезти машину могут не только в том случае, если она оставлена в неположенном месте, но и в том случае, если машина не используется и долгое время стоит на том же месте.

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что в год с улиц столицы увозят от 2500 до 3000 автомобилей.

„Однако специалисты заметили, что сокращается число грубых и злостных нарушений в Старом городе.