"Когда мне было 14 лет, я сама сбежала со своей свадьбы": 700 шагов и разрыв шаблона - о таборе, полицейских и обычной жизни

Отправная точка нашего путешествия и разговора — парк Сянваге, расположенный на старом русле реки Невежис, и который по праву можно назвать одним из красивейших парков Литвы. Излюбленное место жителей Паневежиса, визитная карточка города — здесь множество скульптур, зелени, „танцующий“ — как его называет Расма — фонтан. Сейчас это современное, благоустроенное пространство после реновации, куда стоит первым делом отправиться гостям города. Здесь Расма начинает свой рассказ — о жизни в общине, традициях, отношениях с литовцами.
"Мой отец был военный, как мне рассказывали, и как я немного помню. У его тут была миссия [в Литве], вот и приехали. Я жила в Ирландии, Шотландии, в Вильнюсе жила в таборе. Когда отец умер, было так: несколько месяцев жили в Паневежисе, несколько месяцев в Вильнюсе.
Вильнюс очень интернациональный, а у Паневежиса другой пульс: в отношении ромов дискриминации очень много. Кто-то написал, что ром своровал, и общество всех судит. И мне так говорят — а ты в таборе была? Ну да, была. И что ты там видела? Ужас, что я видела. И я не хотела бы, чтобы мои близняшки это видели. Должно прекратиться, что молодые девушки 12-13 лет выходят замуж, ведь это разрушенные судьбы. У вас, европейцы, прожили 10 лет вместе и женятся. У нас не так. Говорят, что это традиции, но, извините, нифига. Когда мне было 14 лет, я сама сбежала со своей свадьбы, сама сдала маму и отчима — сказала, что они меня продают за золото. Вот мне 36, и я уже [по традициям общины] должна быть бабушка. Из-за того, что рано женятся, нет интеграции. Когда ты будешь получать образование? Никогда“, — говорит Расма.
Как утверждает Расма, свободнее она чувствовала себя в Ирландии, когда как в Литве отношение к её общности зачастую негативное — например, по её уверению, в Паневежисе представителям общины опасно выходить по вечерам.
"У нас в Литве была сделана статистика: кто хотел бы иметь соседа рома, ЛГБТ, мусульманина, еврея? 69% литовцев не хотят иметь соседа рома. Бывают меня дискриминируют, я и говорю — езжай в Германию, к Гитлеру. Еще раз — полицию вызову. Но я знаю, что полиция меня не защитит. Даже на суде, я помню, когда сам судья сказал — ты цыганка, и вы тот народ, который врёт. Но теперь, когда я никого не боюсь и знаю свои права, был бы тот ум, который есть теперь — я бы его так не отпустила“.
Финальная точка нашей прогулки, ведущая через частный сектор и мост (локация, как говорит Расма, напоминающая вильнюсский район Науйининкай во времена ее жизни в таборе) — площадь Свободы, некогда площадь Ленина.
"Площадь после реновации. Она была красивая, но не такая, как теперь. Тут, когда хорошая погода, как я говорю, натсупает „сезон сеньоров“. Пожилые литовцы не такие общительные, но это место, где они бывают на все праздники. И моя община бывает, но моих тут мало ходит, только днём. Когда я идут с детьми, слышу от молодёжи все эти „бл...“. Русский они не знают, но очень хорошо по-русски ругаются!“.
Полный выпуск-прогулку по Паневежису смотрите на нашем сайте и YouTube канале.