"Когда мне было 14 лет, я сама сбежала со своей свадьбы": 700 шагов и разрыв шаблона - о таборе, полицейских и обычной жизни

Вильнюс очень интернациональный, а у Паневежиса другой пульс: в отношении ромов дискриминации очень много. Кто-то написал, что ром своровал, и общество всех судит. И мне так говорят — а ты в таборе была? Ну да, была. И что ты там видела? Ужас, что я видела. И я не хотела бы, чтобы мои близняшки это видели. Должно прекратиться, что молодые девушки 12-13 лет выходят замуж, ведь это разрушенные судьбы. У вас, европейцы, прожили 10 лет вместе и женятся. У нас не так. Говорят, что это традиции, но, извините, нифига. Когда мне было 14 лет, я сама сбежала со своей свадьбы, сама сдала маму и отчима — сказала, что они меня продают за золото. Вот мне 36, и я уже [по традициям общины] должна быть бабушка. Из-за того, что рано женятся, нет интеграции. Когда ты будешь получать образование? Никогда“, — говорит Расма.