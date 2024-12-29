Когда будем отдыхать: в 2025 году длинные выходные в Литве выпадут только три раза

Затем длинные выходные ждут летом на Жолинес (Успение Богородицы) - 15 августа.
В декабре на Рождество ждет 5 выходных дней.
Длинные выходные в 2025 году
Выходные 2025 г.
16 февраля – День восстановления государства (воскресенье)
11 марта– День восстановления независимости (вторник)
20-21 апреля – Пасха (воскресенье, понедельник)
1 мая – Международный день трудящихся (четверг)
4 мая – День матери (воскресенье)
1 июня – День отца (воскресенье)
24 июня – Йонинес (вторник)
6 июля – День коронации Миндаугаса (воскресенье)
15 августа – Успение Богородицы (пятница)
1 ноября – День всех святых (суббота)
2 ноября – День поминовения усопших (воскресенье)
24 декабря – Сочельник (среда)
25 декабря – Рождество (четверг)
26 декабря – Второй день Рождества (пятница)