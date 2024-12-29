2024.12.29 12:48

Когда будем отдыхать: в 2025 году длинные выходные в Литве выпадут только три раза

 
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Žolinės šventė Palangoje
Žolinės šventė Palangoje
ФОТО: Mindaugas Milinis | Delfi

В Литве 2025 год не будет хорошим для любителей длинных выходных. В наступающем году они выпадут только три раза. Первый раз длинные выходные выпадают на Пасху (19-21 апреля).

Затем длинные выходные ждут летом на Жолинес (Успение Богородицы) - 15 августа.

В декабре на Рождество ждет 5 выходных дней.

Длинные выходные в 2025 году

  • Пасха – суббота, воскресенье, понедельник.

  • Жолинес / Успение Богородицы (15 августа) – пятница, суббота и воскресенье.

  • Рождество (24-26 декабря) – среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье.

Выходные 2025 г.

  • 16 февраля – День восстановления государства (воскресенье)

  • 11 марта– День восстановления независимости (вторник)

  • 20-21 апреля – Пасха (воскресенье, понедельник)

  • 1 мая – Международный день трудящихся (четверг)

  • 4 мая – День матери (воскресенье)

  • 1 июня – День отца (воскресенье)

  • 24 июня – Йонинес (вторник)

  • 6 июля – День коронации Миндаугаса (воскресенье)

  • 15 августа – Успение Богородицы (пятница)

  • 1 ноября – День всех святых (суббота)

  • 2 ноября – День поминовения усопших (воскресенье)

  • 24 декабря – Сочельник (среда)

  • 25 декабря – Рождество (четверг)

  • 26 декабря – Второй день Рождества (пятница)

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