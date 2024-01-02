Ключевые изменения в системе здравоохранения этого года

Улучшение доступа к антибиотикам

С начала этого года базовая стоимость необходимых пациентам антибиотиков, которые ранее возмещались лишь частично для детей и малообеспеченных слоев населения, будет возмещаться в размере 100 %, и врачи смогут назначать их всем пациентам, которые соответствуют условиям назначения препарата и возмещаемым показаниям.

Антибиотики, включенные в список A, будут доступны для лечения острых инфекций верхних дыхательных путей, острого бронхита, инфекционных заболеваний уха, бактериальных заболеваний, эндокардита, инфекционных заболеваний кожи и подкожных тканей и других заболеваний.

Фонд обязательного медицинского страхования по повышенным тарифам будет возмещать расходы на слуховые аппараты, глазные протезы и ортодонтические аппараты, а также на аренду инсулиновых помп для пациентов с диабетом 1 типа, которым они необходимы для домашнего ухода.



Уменьшение административного бремени