Ключевые изменения в системе здравоохранения этого года

Улучшение доступа к антибиотикам
С начала этого года базовая стоимость необходимых пациентам антибиотиков, которые ранее возмещались лишь частично для детей и малообеспеченных слоев населения, будет возмещаться в размере 100 %, и врачи смогут назначать их всем пациентам, которые соответствуют условиям назначения препарата и возмещаемым показаниям.
Антибиотики, включенные в список A, будут доступны для лечения острых инфекций верхних дыхательных путей, острого бронхита, инфекционных заболеваний уха, бактериальных заболеваний, эндокардита, инфекционных заболеваний кожи и подкожных тканей и других заболеваний.
Уменьшение административного бремени
Устранение ненужных административных требований поможет хронически больным пациентам быстрее получать необходимые им услуги и сократит объем бумажной работы для врачей. Врачам больше не нужно будет составлять списки пациентов для долгосрочного мониторинга состояния здоровья, а направление к специалисту семейный врач должен будет дать только один раз.
Предоставление медсестрам и акушеркам возможности самостоятельно консультировать пациентов, назначать анализы, комментировать результаты анализов, обсуждать меры самоконтроля и применение лекарств поможет сократить очереди у врачей общей практики.
Врач общей практики или другой член группы врачей общей практики, ответственный за регистрацию пациентов, сможет направлять пациентов к медсестре или акушерке, оценив причину направления.
Повышение заработной платы
Врачи, медсестры и другие работники здравоохранения в этом году получат среднюю прибавку к зарплате не менее 10 %.
Это стало возможным благодаря повышению базовых цен на услуги индивидуального медицинского обслуживания, которое было введено приказом министра здравоохранения с 1 ноября этого года. Это означает, что медицинские учреждения получат больше средств и смогут использовать их для повышения заработной платы персонала.
Телефон доверия для желающих бросить курить
В этом году будет запущена телефонная линия помощи, которая будет предоставлять бесплатные консультации людям, желающим бросить курить.
Для телефонных консультаций одновременно будут доступны как минимум два квалифицированных специалиста. Люди, желающие отказаться от этой привычки, также смогут найти помощь на обновленном сайте www.nerukysiu.lt. Планируется также создать мобильное приложение для помощи в отказе от курения.
Прогрессивный проект "Национальный телефон доверия по отказу от курения" продлится до конца 2029 года. Он финансируется из государственного бюджета, на него выделено 1,4 миллиона евро.