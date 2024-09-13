Клиника Вильнюсской университетской больницы передала украинским солдатам 3 автомобиля

Сообщается, что 1 автомобиль Citroen и 2 Volkswagen ранее были списаны и больше не находятся в эксплуатации, но после завершения формальностей они снова были технически готовы к эксплуатации и успешно были доставлены до городка Тараща, расположенного в Киевской области.

Миндаугас Шерпитис, врач, который с декабря 2022 года вместе со своими друзьями перевез в Украину не один десяток автомобилей, рассказал, что потребность в транспортных средствах в Украине огромна.