Климатолог заметил необычную тенденцию, касающуюся зимы этого года

„Желтеть листья начали довольно поздно, если сравнивать с предыдущими годами. Эта зелень дольше стояла, не было сильных холодов. Естественно, что пока еще нет глубокого перехода к зиме. С другой стороны, пока еще середина ноября“, – сказал климатолог.

Октябрь был теплее обычного. Сентябрь был на 4 градуса теплее, а октябрь - на 1,3 градус. Первая декада ноября тоже была теплее обычного. На 1,5 градуса примерно“, – заметил он.

„Сейчас середина третьего месяца календарной осени, поэтому рановато делать какие-то обобщающие выводы. Однако в целом, пока было теплее, чем обычно. Во-первых, сентябрь был очень теплый.

По его словам, зима может быть более теплой, но делать прогнозы пока рано.

„Эти прогнозы, на самом деле, слишком ранние. Однако если посмотреть на четыре недели вперед, то особой точности прогноза не будет. Это даже не прогноз, а общие тенденции. Итак, по-прежнему будет теплее, чем обычно“, – сказал Валюкас.

Климатолог предупредил, что можно говорить о погоде до первой недели декабря. По его словам, в декабре снег если и выпадает, надолго не задерживается.