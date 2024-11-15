2024.11.15 15:25

Климатолог заметил необычную тенденцию, касающуюся зимы этого года

 
Йогинте Ужусените-Четкаускене
ru.DELFI.lt
Pūga Vilniuje
Pūga Vilniuje
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Осень подходит к концу, зима не за горами. Климатолог Дарюс Валюкас поделился прогнозом на декабрь. Он сказал, что делать прогноз на первый зимний месяц еще рано, но можно выделить характерные тенденции.

„Сейчас середина третьего месяца календарной осени, поэтому рановато делать какие-то обобщающие выводы. Однако в целом, пока было теплее, чем обычно. Во-первых, сентябрь был очень теплый.

Октябрь был теплее обычного. Сентябрь был на 4 градуса теплее, а октябрь - на 1,3 градус. Первая декада ноября тоже была теплее обычного. На 1,5 градуса примерно“, – заметил он.

Darganoti orai

Валюкас заметил, что было теплее, но суше.

Климатолог сказал, что затянулся вегетационный период растений, деревья дольше стояли зелеными.

„Желтеть листья начали довольно поздно, если сравнивать с предыдущими годами. Эта зелень дольше стояла, не было сильных холодов. Естественно, что пока еще нет глубокого перехода к зиме. С другой стороны, пока еще середина ноября“, – сказал климатолог.

По его словам, зима может быть более теплой, но делать прогнозы пока рано.

„Эти прогнозы, на самом деле, слишком ранние. Однако если посмотреть на четыре недели вперед, то особой точности прогноза не будет. Это даже не прогноз, а общие тенденции. Итак, по-прежнему будет теплее, чем обычно“, – сказал Валюкас.

Trijų Kryžių paminklas

Климатолог предупредил, что можно говорить о погоде до первой недели декабря. По его словам, в декабре снег если и выпадает, надолго не задерживается.

„По крайней мере так было в последние годы, даже десятилетия. Если и бывает, то временно. Чтобы появился постоянный снежный покров, такое бывает нечасто. Такое было несколько десятилетий назад“, – сказал он.

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