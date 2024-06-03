2024.06.03 14:35

Климатолог сделал прогноз на лето: выделил середину июня и начало июля

 
ru.DELFI.lt
Misija - švari vasara akimirkos
Misija - švari vasara akimirkos
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс в понедельник в интервью на Delfi обсудил прогноз на лето в этом году. По его словам, обещанное похолодание не будет последовательным, потому что во вторник и в среду в Литве еще будет тепло.

"Думаю, что резкого похолодания, как обещали прежде, не будет. Пока погода будет достаточно теплой для этого времени года", - сказал специалист.

По его словам, сложно точно сказать, сколько будет жарких дней и дней с грозами.

"Даже в воскресенье, в одних районах прошел ливень, в других был град, а в третий осадки были символическими", - сказал климатолог.

Станкунавичюс заметил, что середину июня в Литве прогнозируют прохладной.

"Возможно, прохладно будет и в первой половине июля. Однако я не могу на 100% доверять таким прогнозам, они не всегда бывают точными", - заметил он.

Последствия жары для природы, по словам климатолога, очевидны - сохнут литовские ели.

"Вы, наверное, заметили, что зацвели и липы, а ведь их литовское название говорит о том, что они должны цвести в июле. На дворе первые дни июля - это аномалия", - сказал Станкунавичюс.

По его словам, раньше обычного времени зацвела вода в Балтийском море и в Куршском заливе. Минимум на две недели раньше обычного.

"Однако в этом есть свои положительные стороны - не надо ездить на отдых в Грецию летом или в конце лета, когда там жарко, у нас тоже будет тепло", - заметил климатолог.

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