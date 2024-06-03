Климатолог сделал прогноз на лето: выделил середину июня и начало июля

"Думаю, что резкого похолодания, как обещали прежде, не будет. Пока погода будет достаточно теплой для этого времени года", - сказал специалист.

По его словам, сложно точно сказать, сколько будет жарких дней и дней с грозами.

"Даже в воскресенье, в одних районах прошел ливень, в других был град, а в третий осадки были символическими", - сказал климатолог.

Станкунавичюс заметил, что середину июня в Литве прогнозируют прохладной.

"Возможно, прохладно будет и в первой половине июля. Однако я не могу на 100% доверять таким прогнозам, они не всегда бывают точными", - заметил он.

Последствия жары для природы, по словам климатолога, очевидны - сохнут литовские ели.