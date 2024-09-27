Климатолог рассказал, каким будет октябрь в Литве, и когда будут первые заморозки

По его словам, сентябрь - первый месяц осени, уже подходит к концу, но признаков осени в природе, мягко говоря маловато.

„В такое время уже практически массово обычно желтели листья деревьев с мелкими листьями (берез, осин), а также с крупными (кленов, ясеней). Это было начало золотой осени.

Сейчас деревья зеленые, как летом, правда, зелень не такая сочная, как в июле. Правда, листья берез, осин и кленов ясенелистных понемногу начинают желтеть и опадать, но больше не из-за осенней погоды, а из-за засухи“, – писал климатолог.

Среднесуточная температура тоже не осенняя.

„В Вильнюсе средняя температура в последние дни - 16,6 градусов, а среднемесячная до четверга – 18,3 градусов, как в июле.