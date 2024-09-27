Климатолог рассказал, каким будет октябрь в Литве, и когда будут первые заморозки

По его словам, сентябрь - первый месяц осени, уже подходит к концу, но признаков осени в природе, мягко говоря маловато.
„В такое время уже практически массово обычно желтели листья деревьев с мелкими листьями (берез, осин), а также с крупными (кленов, ясеней). Это было начало золотой осени.
Сейчас деревья зеленые, как летом, правда, зелень не такая сочная, как в июле. Правда, листья берез, осин и кленов ясенелистных понемногу начинают желтеть и опадать, но больше не из-за осенней погоды, а из-за засухи“, – писал климатолог.
Среднесуточная температура тоже не осенняя.
„В Вильнюсе средняя температура в последние дни - 16,6 градусов, а среднемесячная до четверга – 18,3 градусов, как в июле.
Такая высокая температура не по всей Литве – в Жемайтии она на 1–1,5 градуса ниже, но все равно на 3,5–6 градусов выше средней многолетней“, – подчеркнул Станкунавичюс.
Климатолог писал, что когда сентябрь закончится, можно будет точно сказать, был ли этот месяц самым теплым сентябрем.
„Правда, такой теплый сентябрь фиксируют только в Восточной и частично в Центральной Европе. На Западе и на Севере Европы сентябрь был холоднее нормы“, – сказал Станкунавичюс.
Еще один показатель неосеннего сезона – температура на поверхности воды как во внутренних водоемах, так и в Балтийском море.
„У нас на море температура воды летняя (17,6 –19 градусов тепла), это как в середине лета“, – писал Станкунавичюс.
Он рассказал, что в Литву идет дождливый циклон.
„В пятницу его центр будет над центральной и северной частью Балтии, поэтому в Литве еще будет ветрено и тепло, ожидаются осадки.
В субботу вечером в Литве похолодает. Сначала похолодает у моря, затем на остальной части страны. В воскресенье атмосферное давление повысится, облака рассеются, а вечером станет еще прохладнее.
„Этот антициклон с холодной массой воздуха не задержится надолго, но по утрам в понедельник и во вторник ожидаются небольшие заморозки на поверхности почвы“, – сказал климатолог.
По его словам, на следующей неделе по ночам будет 3–8 градусов тепла, днем 11–16 градусов.
„И это похоже на средние многолетние показатели для этого периода. В конце следующей недели будет ветрено с дождями“, – писал Станкунавичюс.
Он прибавил, что октябрь в Литве будет близким норме как по температуре, так и по количеству осадков.