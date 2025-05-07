Климатолог рассказал, каким будет конец мая: аномалии пугают больше, чем заморозки

Климатолог Юстинас Килпис сказал, что на этой неделе будет прохладно, днем всего до 11–13 градусов тепла, а по ночам прогнозируют заморозки.
По словам климатолога, эта весна очень переменчивая. Март и апрель были очень теплыми.
„Май начался с холодов, и похоже прохладной будет и следующая неделя. В конце мая температура будет близкой средней. Средняя температура в мае 12-13 градусов. Похоже, май в этом году будет ближе к норме или же прохладнее“, – сказал Килпис.
Он заметил, что в XX в. заморозки бывали и в июне, а в XXI в. они обычно заканчиваются к середине мая.
„Но аномалии всегда бывают. В этом году опаснее то, что начало вегетации на неделю ускорилось. Обычно активная вегетация начинается с 10 апреля, а в этом году она началась 30-31 марта.
Когда такая ранняя вегетация,поздние заморозки в мае наносят серьезный ущерб. Особенно цветущим растениям“, – заметил климатолог.
На вопрос, как повлияют заморозки на урожай, он ответил, что засуха приносит больше вреда.
„Засуха не только в Литве, но и во всей Европе. Европейский центр наблюдения за засухой отмечает, что засуха охватывает 40% Европы.
Она может повлиять на урожай не только в Литве, но и на большей части Европы“, – сказал он.
Килпис сказал, что рекордное тепло в марте и апреле - это последствие глобального потепления.
„Один из признаков глобального потепления - повышение температуры. Больше всего теплеют зимние месяцы и март. Это мы видим в последние 20-30 лет. Это отражено и в тенденциях этого года“, – заметил климатолог.
В среду местами пройдут дожди. Будет ветрено. Ночью 1–5 градусов тепла, в воздухе местами, на поверхности почвы почти везде заморозки до 0–5, днем 7–12 градусов тепла.
В четверг ночью вероятность осадков невелика, днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью заморозки до 0–4, на поверхности почвы до 8 градусов мороза, местами будет 1–4 градусов тепла, днем 6–11 градусов тепла.
В пятницу ночью вероятность дождя невелика, днем во многих местах пройдут небольшие дожди. Будет ветрено. Ночью заморозки до 0–4, на поверхности почвы до 8 градусов мороза, местами 1–3 градуса тепла, днем 7–12 градусов тепла.