Климатолог рассказал, каким будет конец мая: аномалии пугают больше, чем заморозки

Климатолог Юстинас Килпис сказал, что на этой неделе будет прохладно, днем всего до 11–13 градусов тепла, а по ночам прогнозируют заморозки.

По словам климатолога, эта весна очень переменчивая. Март и апрель были очень теплыми.

„Май начался с холодов, и похоже прохладной будет и следующая неделя. В конце мая температура будет близкой средней. Средняя температура в мае 12-13 градусов. Похоже, май в этом году будет ближе к норме или же прохладнее“, – сказал Килпис.

Он заметил, что в XX в. заморозки бывали и в июне, а в XXI в. они обычно заканчиваются к середине мая.