2024.08.06 07:04

Климатолог рассказал, какая погода ждет в августе

 
ru.DELFI.lt
Vasaros vakaras
Vasaros vakaras
ФОТО: Džiuljeta Ufartienė | Delfi

Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс в фейсбуке поделился долгосрочным прогнозом на август.

По его словам, в ближайшие дни особых перемен в погоде не ожидается.

„В Литве по ночам будет 12–17, днем – 19–24 градусов тепла, местами небольшие дожди. Сильного ветра не будет.

В пятницу–субботу с запада в Литву придут малоактивные атмосферные фронты, поэтому ожидаются дожди с грозами“, – сказал климатолог.

Что касается долгосрочных прогнозов, то их данные показывают, что на следующей неделе (12–18 августа) и в конце августа/начале сентября погода будет теплее обычного. Количество осадков будет немного меньше средних многолетних показателей.

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