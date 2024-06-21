Климатолог рассказал, что об июле говорят долгосрочные прогнозы

По его словам, в субботу небольшой циклон придет в Балтийский регион, а его фронты скажутся на погоде в Литве. Поскольку центр циклона будет ближе к западным районам Литвы, поэтому больше осадков будет на западе страны, а грозы и шквал ожидаются на юге.

„Если на западе будет облачная „литовская“ погода, то на юге и на юго-востоке воздух прогреется до 24–29 градусов тепла“, – писал климатолог.

За субботу зона осадков пройдет через всю территорию Литвы, а в воскресенье погоду обусловит центральная часть циклона, проходящего над Литвой.

Климатолог рассказал о долгосрочных прогнозах на июль.