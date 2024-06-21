2024.06.21 15:08

Климатолог рассказал, что об июле говорят долгосрочные прогнозы

 
ru.DELFI.lt
Vasara
Vasara
ФОТО: Džiuljeta Ufartienė | Delfi

Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс рассказал, погода будет в ближайшие выходные, когда вернется тепли, и что на июль обещают долгосрочные прогнозы.

По его словам, в субботу небольшой циклон придет в Балтийский регион, а его фронты скажутся на погоде в Литве. Поскольку центр циклона будет ближе к западным районам Литвы, поэтому больше осадков будет на западе страны, а грозы и шквал ожидаются на юге.

„Если на западе будет облачная „литовская“ погода, то на юге и на юго-востоке воздух прогреется до 24–29 градусов тепла“, – писал климатолог.

За субботу зона осадков пройдет через всю территорию Литвы, а в воскресенье погоду обусловит центральная часть циклона, проходящего над Литвой.

Климатолог рассказал о долгосрочных прогнозах на июль.

„Долгосрочные прогнозы показывают, что в июле во всем регионе температура будет теплее обычной или близкой к норме. Также не прогнозируют аномального количества осадков“, – писал Станкунавичюс.

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