Климатолог представил долгосрочный прогноз на ноябрь

Он подчеркнул, что впервые за много лет в начале ноября мы видим золотую осень – красочные деревья. По словам Станкунавичюса, в ближайшие выходные ждет сильный ветер, который, вероятно, "разденет" последние деревья.

Он напомнил, что, несмотря на золотую осень, время близится к зиме.

"Сегодня вечером в Литву придет холодный атмосферный фронт с обильными осадками", – сказал Станкунавичюс.

В Литве в пятницу и субботу усилится ветер, ночью будет +6 – +11°C, днем – +8 – +13°C, писал климатолог.

"Ночь на воскресенье будет более прохладной (+3 – +8°C), днем будет немного теплее, возможны небольшие осадки. С понедельника будет дуть юго-западный ветер, будет дождливо и пасмурно, ожидается сильный ветер. Среднесуточная температура составит +5 – +10°C", – писал климатолог.

В конце следующей недели, по словам Станкунавичюса, станет суше и прохладнее.