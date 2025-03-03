Климатолог представил долгосрочный прогноз на март

Он отметил, что март нельзя считать весенним месяцем. По словам Станкунавичюса, еще 30–40 лет назад каждый третий гор в марте стояла настоящая зима, бывали метели, сильные морозы по ночам, снег только начинал таять, на реках наблюдался ледоход.

„Итак, если объяснять все прямо, то все, что вы заметили в минувшую субботу и в воскресенье – весна и лето будут облачными с частыми небольшими осадками, а осень (по сегодняшней погоде) по крайней мере на море, еще и ветреной – это характерно для осени“, – делился народной мудростью климатолог.

По его словам, в давние времена люди верили, что по погоде в первые дни марта можно узнать, какой будет весна (по погоде 1 марта), каким будет лето (по погоде 2 марта) и какой будет осень (по погоде 3 марта).

„Сейчас таким холодным март бывает пару раз в 10 лет. Кроме того, в марте половодье обычно уже заканчивается (оно сейчас больше напоминает зимнее затопление территорий), снега обычно уже не бывает, почва тоже уже оттаяла.

С учетом нынешней средней температуры в марте можно сказать, что за 75 лет средняя температура этого месяца от отрицательной (-0,1 – -0,4°C), за последние 20 лет стала положительной (+0,3 –+0,8°C).

Это объясняет также отсутствие снежного покрова и наводнений“, – заметил климатолог.

По словам Станкунавичюса, последний холодный март был в 2018 году, а последний раз снег долго в марте лежал и водоемы были подо льдом в 2013 году. Самый теплый март был в 2007 и 2015 гг.