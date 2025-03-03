2025.03.03 14:44

Климатолог представил долгосрочный прогноз на март

 
ru.DELFI.lt
Pavasariu besimėgaujantys žmonės
Pavasariu besimėgaujantys žmonės
ФОТО: Delfi koliažas

„Начало календарной весны больше напоминает позднюю осень, чем раннюю весну, как, кстати, и большая часть зимы“, – писал в социальных сетях климатолог Гинтаутас Станкунавичюс.

По его словам, в давние времена люди верили, что по погоде в первые дни марта можно узнать, какой будет весна (по погоде 1 марта), каким будет лето (по погоде 2 марта) и какой будет осень (по погоде 3 марта).

„Итак, если объяснять все прямо, то все, что вы заметили в минувшую субботу и в воскресенье – весна и лето будут облачными с частыми небольшими осадками, а осень (по сегодняшней погоде) по крайней мере на море, еще и ветреной – это характерно для осени“, – делился народной мудростью климатолог.

Он отметил, что март нельзя считать весенним месяцем. По словам Станкунавичюса, еще 30–40 лет назад каждый третий гор в марте стояла настоящая зима, бывали метели, сильные морозы по ночам, снег только начинал таять, на реках наблюдался ледоход.

„Сейчас таким холодным март бывает пару раз в 10 лет. Кроме того, в марте половодье обычно уже заканчивается (оно сейчас больше напоминает зимнее затопление территорий), снега обычно уже не бывает, почва тоже уже оттаяла.

С учетом нынешней средней температуры в марте можно сказать, что за 75 лет средняя температура этого месяца от отрицательной (-0,1 – -0,4°C), за последние 20 лет стала положительной (+0,3 –+0,8°C).

Это объясняет также отсутствие снежного покрова и наводнений“, – заметил климатолог.

По словам Станкунавичюса, последний холодный март был в 2018 году, а последний раз снег долго в марте лежал и водоемы были подо льдом в 2013 году. Самый теплый март был в 2007 и 2015 гг.

„Исторические данные анализировать легче, чем делать прогноз на будущее. Начнем с ближайших дней. Сейчас в Литву идет серия циклонов, однако они не принесут особого тепла (...). Правда, из-за сильного ветра погода будет напоминать конец осени-начало зимы“, – сказал климатолог.

Он рассказал, что в конце недели начнет повышаться атмосферное давление.

„Поэтому станет суше, будет больше разница в температуре между ночной и дневной. Температура к концу недели днем начнет повышаться до +10°C и выше, но по ночам будет немного ниже нуля. Самым сильным ветер у моря будет во вторник/среду, в среду после обеда порывы ветра будут достигать 19–24 м/с.

Правда, не стоит раньше времени радоваться весне, поскольку долгосрочный прогноз (ECMWF) показывает, что в середине месяца ждет похолодание. Прогнозируют снег и мокрый снег, морозные ночи“, – сказал Станкунавичюс.

„Долгосрочный прогноз особого похолодания не обещает, март на юге и на юго-востоке Балтийского региона, по прогнозам, будет на 0,5–2°C теплее нормы“, – продолжил он.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии