Климатолог о весне: чего ждать, и будет ли после теплой зимы больше клещей

Зима в этом году была теплой. Самой высокой температура была 19 декабря, когда зафиксировали 6,9 градусов тепла. Самым холодным днем было 12 февраля –7,9 градусов мороза. „Это средняя температура суток. На разных станциях была и более низкая температура“, – пояснил климатолог.
Он сказал, что март был необычным: „Первая декада была очень теплой, никогда прежде такого тепла не было. Температура была почти на 6 градусов выше, чем обычно.
Вторая декада была близка норме, сейчас видно, что последняя часть месяца тоже будет теплой. Значит, в целом, март будет теплом, на этом сказалось начало марта, когда шесть дней подряд фиксировали температурные рекорды“.
По словам Килписа, этот скачок связан с теплой зимой: „По сути, чем теплее зима, тем быстрее наступает весна“.
Как влияют теплые зимы на природу? По словам Килписа, особого влияния на природу нет, но на отдельных видах это сказывается.
„Когда январь теплый, как это было в этом году, цветут перелески, подснежники, лещина. А потом приходит похолодание – одни виды к нему устойчивы, а другие гибнут.
Вообще, из-за изменения климата, когда нет снега, нет холодов, вегетация начинается раньше, но заморозки все же бывают. В марте, в апреле бывают заморозки, они длятся до мая. Но если вегетация начинается в январе, вероятность вымерзания выше“.
По словам Килписа, чем теплее зима, тем больше паразитов выживает: клещей, типографов и т.д.
На вопрос о клещах, Килпис сказал, что зимой они спят, а в сильные морозы некоторые вымерзают вообще, тогда весной клещей бывает меньше. Однако минувшие зимы были теплыми, поэтому фиксировались даже случаи активности клещей: „Сейчас они еще не очень активны, но когда потеплеет, зазеленеет трава, клещи станут активнее“.
„Клещи не любят сухую погоду, им нужна влажность. Поэтому теплая зима, не всегда значит, что клещей будет очень много. Просто они будут активнее, поскольку больше клещей пережили зиму, но их количество будет зависеть от влажности“.
Европейский центр среднесрочных прогнозов, а также американский центр, уже составили прогнозы на весну. Правда, Килпис предупреждает, что надежность таких прогнозов невелика:
„Прогноз показывает, что весна будет теплой. Последняя неделя марта будет теплее нормы. Теплее нормы будет апрель и май.
Что касается дождей, тот тут делать прогнозы сложно. Пока показывает, что в ближайшие дни осадков будет меньше, чем бывало, в последние дни марта их количество будет близким норме или выше нормы. В апреле количество осадков будет близко норме, каких-то аномалий тут быть не должно“.
Однако теплая весна не означает, что тепло будет на Пасху. Однако в этом году Пасха будет во второй половине апреля, поэтому понятно, что будет теплее: „А какой будет погода, надо следить по прогнозам. Она может быть дождливой, пасмурной, солнечной. Погону на конкретный день прогнозировать сложно, поэтому сейчас я не могу сказать, что ждет на Пасху“.
На вопрос, возможен ли ее снег, климатолог сказал, что заморозки могут наблюдаться до середины мая. В наших климатических широтах, по словам Килписа, снег в апреле вполне возможен, выпадает он и в начале мая:
„Я бы не удивился, если бы шел мокрый снег, но опять же, надо следить за прогнозами, которые делают на семь дней вперед. Но я почти уверен, что мокрый снег, снег еще будут“.
До лета еще далеко, но по словам Килписа, его прогнозируют теплым.