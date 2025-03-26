Климатолог о весне: чего ждать, и будет ли после теплой зимы больше клещей

По словам Килписа, этот скачок связан с теплой зимой: „По сути, чем теплее зима, тем быстрее наступает весна“.

Вторая декада была близка норме, сейчас видно, что последняя часть месяца тоже будет теплой. Значит, в целом, март будет теплом, на этом сказалось начало марта, когда шесть дней подряд фиксировали температурные рекорды“.

Он сказал, что март был необычным: „Первая декада была очень теплой, никогда прежде такого тепла не было. Температура была почти на 6 градусов выше, чем обычно.

Зима в этом году была теплой. Самой высокой температура была 19 декабря, когда зафиксировали 6,9 градусов тепла. Самым холодным днем было 12 февраля –7,9 градусов мороза. „Это средняя температура суток. На разных станциях была и более низкая температура“, – пояснил климатолог.

Как влияют теплые зимы на природу? По словам Килписа, особого влияния на природу нет, но на отдельных видах это сказывается.

„Когда январь теплый, как это было в этом году, цветут перелески, подснежники, лещина. А потом приходит похолодание – одни виды к нему устойчивы, а другие гибнут.

Вообще, из-за изменения климата, когда нет снега, нет холодов, вегетация начинается раньше, но заморозки все же бывают. В марте, в апреле бывают заморозки, они длятся до мая. Но если вегетация начинается в январе, вероятность вымерзания выше“.

По словам Килписа, чем теплее зима, тем больше паразитов выживает: клещей, типографов и т.д.