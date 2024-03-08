Климатолог делится новым прогнозом: на март хороших новостей нет

По словам специалиста, в последние дни в крупных городах Литвы в воздухе увеличилась концентрация твердых частиц, поскольку установилась ясная, солнечная и безветренная погода.
На сайте miestoplauciai.vilnius.lt сообщается, что в последние дни в воздухе увеличилась концентрация твердых частиц (KD10 и KD2.5). Самая высокая концентрация наблюдается в районе Вилкпеде. Кроме того, в Вильнюсе в воздухе повышена концентрация пыльцы лещины и ольхи.
Какой будет погода в ближайшие дни?
В ночь на субботу по-прежнему будет немало облаков, но местами ожидаются прояснения. Особых осадков не прогнозируют. Будет 1–6 градусов мороза.
В субботу днем по-прежнему будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня облаков станет меньше, небо будет более ясным. Особых осадков не ожидается. Днем будет 1–6 градусов тепла.
В воскресенье ночью облака быстро рассеются, утром небо будет ясным. Осадков не ожидается. Будет 2–7 градусов мороза. В воскресенье днем будет ясно. До вечера будет светить солнце, осадков не ожидается. Усилится восточный ветер. Воздух прогреется до 2–7 градусов тепла.
В понедельник погода начнет меняться. Ночью еще будет ясно и сухо. Будет дуть сильный восточный, юго-восточный ветер. Температура опустится до 1–6 градусов мороза. Днем с юго-запада придет циклон. Во многих районах будет ясно или малооблачно, на юго-западе уже во второй половине дня увеличится облачность. Особых осадков еще не ожидается. Будет дуть сильный и порывистый восточный, юго-восточный ветер. Воздух прогреется до 3–7 градусов тепла.
Во вторник погоду обусловит циклон, облачность увеличится, прояснения останутся лишь на севере страны. Местами, в основном на юге, ожидаются смешанные осадки. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 1–6 градусов тепла.
Климатолог заметил, что данные долгосрочных прогнозов показывают, что в течение марта над Арктикой установится зона высокого, а над Центральной и Южной Европой более низкого атмосферного давления. Такая структура атмосферного давления неблагоприятна для потепления на юге Балтийского региона, поэтому в марте погода будет переменчивой.