Климатолог делится новым прогнозом: на март хороших новостей нет

По словам специалиста, в последние дни в крупных городах Литвы в воздухе увеличилась концентрация твердых частиц, поскольку установилась ясная, солнечная и безветренная погода.

На сайте miestoplauciai.vilnius.lt сообщается, что в последние дни в воздухе увеличилась концентрация твердых частиц (KD10 и KD2.5). Самая высокая концентрация наблюдается в районе Вилкпеде. Кроме того, в Вильнюсе в воздухе повышена концентрация пыльцы лещины и ольхи.

Какой будет погода в ближайшие дни?

В ночь на субботу по-прежнему будет немало облаков, но местами ожидаются прояснения. Особых осадков не прогнозируют. Будет 1–6 градусов мороза.

В субботу днем по-прежнему будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня облаков станет меньше, небо будет более ясным. Особых осадков не ожидается. Днем будет 1–6 градусов тепла.