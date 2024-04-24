Клещевым энцефалитом можно заразиться даже в Вильнюсе, что важно знать?

Первых клещей в этом году зафиксировали уже в марте, на несколько недель раньше, чем в 2023 году. Это обусловлено изменениями климата. Согласно прогнозам, из-за потепления клещи будут распространяться все активнее, особенно – в северной части Европы.
Симптомы заболевания обычно появляются через 1-2 недели после укуса клеща или употребления термически необработанного молока или продуктов из него. Сначала человек чувствует симптомы, напоминающие симптомы гриппа, за ними следуют 1-30 дней "выздоровления", а после этого начинаются головные боли, менингит, менингоэнцефалит, энцефалит. У 30% заболевших последствия болезни не проходят очень долго. От энцефалита умирают до 4% пациентов.
Клеща можно "подцепить" в нескошенной траве, кустах, на лесных дорожках. Владельцы собак должны знать, что собака не только может заболеть сама после укуса клеща, но и принести паразитов в дом. Больше всего заболеть рискуют охотники, собиратели грибов и ягод, а также люди, которые любят бывать на природе, заниматься спортом на природе. Поскольку Вильнюс считается одним из самых зеленых городов Европы и мира, риск подцепить клеща в городском парке достаточно высок.
От клещей защищает подходящая одежда и репелленты. После пребывания на природе важно осмотреть себя, если обнаружите клеща, как можно скорее достать его.
Наиболее действенная защита от энцефалита - вакцинация.
С 1 сентября 2024 г. в Литве планируют компенсировать вакцину от энцефалита для лиц 50 лет и старше.