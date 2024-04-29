Клайпедский суд рассматривает дело о выброшенном из окна младенце

В подростковом возрасте обвиняемый уже был судим за убийство (провел в тюрьме 7 лет), позже на его счету была судимость за мошенничество.

Врач с журналистами говорить не хотела, сказала только, что всегда хочется надеяться на лучшее, в тот день врачи скорой хотели как можно быстрее довезти малыша до больницы.

"Я даже не могу думать об этом спокойно, меня трясет. Когда я сдавал им квартиру, оба казались нормальными. Женщина была беременна. Сначала они нормально платили деньги, я к ним не ходил, но когда не заплатили два месяца подряд – пошел поговорить. У них уже был ребенок. Двери открыл мужчина. С виду казалось, что он находится под воздействием наркотиков или алкоголя. Дома был бардак. Она сидела в комнате с младенцем, вся съежилась. Чувствовалось напряжение", – вспоминал мужчина.