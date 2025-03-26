Клайпедский педагог рассказала о насилии со стороны ученика: он сегодня в школе, а я должна лечиться

Социальный педагог признала, что это последствие того, что дети с особыми образовательными потребностями сейчас интегрированы в обычные школы.

„На самом деле, я ничего особенно не могу комментировать. Во-первых, он - несовершеннолетний, действует закон о защите данных“, – сказала она.

Delfi связался с пострадавшей, она сказала, что из-за закона о защите данных, она не может комментировать данные о несовершеннолетнем, но рассказала о своем состоянии.

По данным Департамента полиции, 25 марта, в 14 ч., в Клайпеде, на ул. Гедмину, в прогимназии, во время беседы, ученик (2013 г.р.) пнул социального педагога (1982 г.р.) и пытался ее душить. В школу вызвали скорую. Педагог проходит амбулаторное лечение.

„На деле, мы не знаем диагноз, у нас нет права знать его. Но видно, что что-то есть“, – сказала социальный педагог.

Женщина сказала, что сейчас она на больничном, она столкнулась с физическим и психологическим насилием.

„Этот ребенок физически силен, но такой серьезный выпад в школе случился впервые“, – сказала женщина.

На вопрос, вернется ли она на работу, педагог ответила: „А куда мне деваться? Конечно, планирую вернуться, только не знаю, когда. У меня больничный, я получила травму руки“.

„Да, мы пытались успокоить ребенка, а вышло вот что. Сегодня он в школе, а я лечусь дома“, – сожалела женщина.