Клайпедский педагог рассказала о насилии со стороны ученика: он сегодня в школе, а я должна лечиться

По данным Департамента полиции, 25 марта, в 14 ч., в Клайпеде, на ул. Гедмину, в прогимназии, во время беседы, ученик (2013 г.р.) пнул социального педагога (1982 г.р.) и пытался ее душить. В школу вызвали скорую. Педагог проходит амбулаторное лечение.
Delfi связался с пострадавшей, она сказала, что из-за закона о защите данных, она не может комментировать данные о несовершеннолетнем, но рассказала о своем состоянии.
„На самом деле, я ничего особенно не могу комментировать. Во-первых, он - несовершеннолетний, действует закон о защите данных“, – сказала она.
Социальный педагог признала, что это последствие того, что дети с особыми образовательными потребностями сейчас интегрированы в обычные школы.
„На деле, мы не знаем диагноз, у нас нет права знать его. Но видно, что что-то есть“, – сказала социальный педагог.
Женщина сказала, что сейчас она на больничном, она столкнулась с физическим и психологическим насилием.
„Этот ребенок физически силен, но такой серьезный выпад в школе случился впервые“, – сказала женщина.
На вопрос, вернется ли она на работу, педагог ответила: „А куда мне деваться? Конечно, планирую вернуться, только не знаю, когда. У меня больничный, я получила травму руки“.
„Да, мы пытались успокоить ребенка, а вышло вот что. Сегодня он в школе, а я лечусь дома“, – сожалела женщина.
В интервью Klaipėdos žinios социальный педагог рассказала, что в связи с этим ребенком ситуация в школе очень напряженная, он агрессивно проявляет себя на каждом уроке, а насилие применяет не в первый раз. Она сказала, что каждый день ощущает угрозу, но ни полиция, ни служба по правам детей не может решить эту проблему.
Глава Клайпедского отделения Государственной службы по правам детей и усыновлению Гинтаре Нолюте сказала, что информация о насилии в отношении педагогов приходит нечасто, но такое случается.
„Чаще служба расследует случаи насилия между детьми. В каждом случае общаемся с ребенком, его родителями/опекунами, оцениваем, какая помощь нужна.
В конкретном случае, служба выполняет свою работу, оценивает ситуацию, будет решать, какая помощь нужна ребенку и семье“, – сказала Нолюте.
По ее словам, ситуации, возникающие во время процесса обучения, когда из-за действий или слов ребенка страдает учитель, требуют вовлечения всей школьной общины, ее помощи.