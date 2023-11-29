Клайпедская университетская больница принимает жесткие меры

Главное изменение заключается в том, что пациенты, их сопровождающие и персонал обязаны носить медицинские маски в приемном отделении, отделении неотложной помощи и амбулаторных консультационных пунктах больницы.
Также продолжаются меры инфекционного контроля, уже принятые в больнице с 9 ноября.
Во всех больничных палатах обслуживающий персонал обязан носить медицинскую маску, закрывающую нос и рот.
Одновременно пациента могут посещать не более одного человека. Продолжительность посещения не должна превышать 15 минут.
Часы посещения
В отделениях Клайпедской больницы — каждый день с 11 до 13 часов и с 16 до 20 часов.
Пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации посещают ежедневно с 17:00 до 19:00.
В больнице Юрининку прием пациентов ведется по будням с 16:00 до 19:00, а в выходные и праздничные дни — с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.
Реабилитационная больница Паланги принимает пациентов по будням с 17:00 до 19:00, по выходным и праздничным дням с 11:00 до 13:00 или с 17:00 до 19:00.
Пациенты могут посетить этот филиал Клайпедской университетской больницы только при условии предварительной записи по телефону.