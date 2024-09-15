Клайпедчанка уверяет, что была одурманена на пляже: самое страшное, что я была с детьми

Агне рассказала об этой истории в Instagram. Женщина с двумя девочками - своей дочерью и дочерью подруги - решила пойти на пляж. На пляже они играли в настольные игры, купались, загорали.
Однако, что было после 16:30 ч. женщина не помнит, она очнулась только наутро у себя дома.
„Я купила девочкам еды, мы взяли напитки, я делала видео, переписывалась с подругами. Потом уже проснулась утром у себя дома. Вижу, дети спят в другой комнате. Состояние мое ужасное“, – рассказала Агне.
Она вспомнила, что у моря пила с детьми квас, а потом бокал пива.
„<...> Все помню только до определенного момента. Когда девочки проснулись, я стала у них спрашивать, что было вчера. Они сказали, что я была сама не своя, в какой-то момент много смеялась. В тот день я высылала и какие-то видео подругам, но рука не поднимается их посмотреть, страшно. Прослушала лишь несколько аудиосообщений, так я там так невнятно говорю, непонятно, о чем. Уже в 16.30 ч. толком не говорила.
Через неделю я попросила подругу посмотреть видео, сама еще не была готова. На видео было видно, что моя нижняя челюсть дергается. Было похоже на судорогу, онемение. Дома меня тошнило, тряслись руки.
Что я хочу этим сказать? Мы знаем, что в клубах надо следить, чтобы чего-нибудь не подсыпали в коктейль, но оказывается и днем у моря, когда идешь в туалет или отходишь к морю с детьми и оставляешь вещи в дюнах – надо помнить об опасности. Я носила с собой рюкзак с кошельком и ключами, а опасность была в другом месте. Дети говорят, что был мужчина, который смотрел в нашу сторону. Это ужасно...“ – поделилась Агне.
Домой она с девочками на такси вернулась в 19 ч. Если бы не дети, неизвестно, вернулась ли бы она вообще.
„Несколько дней после этого морально было тяжело. <...> Я все думала о детях. А если бы тогда я не смогла их защитить? Ужасно, надо беречь себя“, – писала в Instagram женщина.