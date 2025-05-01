Клайпедчане целый год находятся в заложниках у банды подростков: мы боимся даже проходить мимо

„Они ничего не боятся“, – говорят жители дома. Подростки на детской площадке употребляют наркотики и алкоголь, дерутся.

Детская площадка предназначена для детей до 12 лет. Однако ее оккупировали подростки старшего возраста.

Жители считают, что подростков привлекают качели, других таких нет во всей Клайпеде.

„Место таких качелей в парке аттракционов“, – сказал один из жителей.

Другие считают, что подростков привлекает отсутствие видеокамер.

На площадке постоянно стоит шум, слышится брань, происходят драки, употребляют дурь. Жители регулярно вызывают полицию, но все тщетно.