Клайпедчане целый год находятся в заложниках у банды подростков: мы боимся даже проходить мимо

„Они ничего не боятся“, – говорят жители дома. Подростки на детской площадке употребляют наркотики и алкоголь, дерутся.
Детская площадка предназначена для детей до 12 лет. Однако ее оккупировали подростки старшего возраста.
Жители считают, что подростков привлекают качели, других таких нет во всей Клайпеде.
„Место таких качелей в парке аттракционов“, – сказал один из жителей.
Другие считают, что подростков привлекает отсутствие видеокамер.
На площадке постоянно стоит шум, слышится брань, происходят драки, употребляют дурь. Жители регулярно вызывают полицию, но все тщетно.
Представитель Главного комиссариата Клайпедского округа Аста Кажукаускене подтеврдила, что этот адрес и детская площадка хорошо знакомы полиции - за год полицию туда вызывали 20 раз.
Постоянный шум - не самое страшное, подростки наносят ущерб окружению, его оценили в 800 евро.
Подростки справляют нужду под балконами жителей.
Люди говорят, что боятся что-либо говорить подросткам, поскольку те ведут себя очень агрессивно.
„Мы, взрослые, боимся даже пройти мимо“, – не скрывала жительница Кристина.
Подростки часто дерутся между собой. Однажды одного из них ударили камнем, потребовалась помощь врачей.
Директор администрации Клайпедского муниципалитета Андрюс Жукас лично приезжал на эту площадку.
„Проблема очевидна. Мы решаем вопрос со специалистами, уже есть решение“, – сказал он.
По словам Жукаса, качели перенесут в более подходящее место, а на ул. Витурё установят другие, для детей младшего возраста.
В это месте нет нормального освещения и видеокамер, поэтому подростки чувствуют себя здесь свободно. Жители говорят, что в хорошую погоду собираются несколько десятков подростков со всего города.