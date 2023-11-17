Клайпедчан призывают выбирать будущее города

Открыто голосование по бюджету клайпедского самоуправления — жители города приглашаются голосовать за наиболее привлекательные идеи. Реализация предложений, набравших наибольшее количество голосов, будет финансироваться из бюджета Клайпедского городского самоуправления.
Уже третий год подряд в портовом городе реализуется проект гражданских инициатив по улучшению среды обитания. Цель проекта — вовлечь жителей в процесс принятия решений.
Ранее, 18 октября жителям Клайпеды было предложено высказать свои идеи о том, как сделать городскую среду обитания еще более привлекательной и комфортной.
В течение месяца — времени, отведенного на подачу идей для "Бюджета участия", — жители подали 42 предложения по улучшению жизни в городе. Специальная рабочая группа отобрала для голосования 20 идей, соответствующих критериям оценки. Из них будут выбраны идеи, получившие наибольшую поддержку жителей.
Голосование за наиболее привлекательные идеи уже открыто и продлится в течение 3 недель до 10 декабря. Ознакомиться с инициативами, предложенными на конкурс и проголосовать можно на сайте Клайпедского городского самоуправления www.klaipeda.lt. Те, у кого нет возможности проголосовать в Интернете, могут отдать свой голос за наиболее привлекательные инициативы, посетив администрацию муниципалитета (г. Клайпеда, ул. Лиепу, 11), Центр обслуживания клиентов (г. Клайпеда, пр. Тайкос, 52С) или ближайший филиал муниципальной библиотеки.
В голосовании могут принять участие все лица в возрасте от 16 лет, указавшие свое место жительства в Клайпеде. Каждый житель может отдать 3 голоса — по одному голосу за идею.
В этом году на реализацию идей выделено 100 000 евро.