2024.12.01 07:02

Клайпеда зажгла огни на главной елке: вращающаяся елка освещена полной луной

 
Аудинга Саткунайте
ru.DELFI.lt

Несколько крупных городов в эти выходные зажгли огни на главных городских елках. В Клайпеде огни на елке зажгли 30 ноября.

В субботу, в 17 ч. начался торжественный вечер. В этом году праздник перед зажжением огней длился целый час. Клайпедчан и гостей города веселили Паулина Паукштите, Вилюс Попендикис, вокальный ансамбль клайпедской музыкальной школы им. Иеронимаса Качинскаса Vocalis и Юстинас Ярутис.

Последним на сцену вышел Андрюс Мамонтовас. В конце мероприятия собравшихся ждали фейерверки.

Главная клайпедская елка вращается. Рядом с елкой находится каток под открытым небом, освещенный огромной луной.

С 30 ноября до 7 января на Театральной площади клайпедчане смогут ощутить дух рождества, полюбоваться елкой и насладиться зимними развлечениями.

На площади Карлскроны ждет проект светящихся качелей „Вызвать Рождество в мечтах“.

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Праздничным духом пронизан и сквер Данес.

Напомним, что в этом году клайпедская елка стоила 10 000 евро. Дерево городу подарили жители деревни Якай. Само дерево ничего не стоило, деньги пошли на покупку вращающегося механизма.

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