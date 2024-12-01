Клайпеда зажгла огни на главной елке: вращающаяся елка освещена полной луной

В субботу, в 17 ч. начался торжественный вечер. В этом году праздник перед зажжением огней длился целый час. Клайпедчан и гостей города веселили Паулина Паукштите, Вилюс Попендикис, вокальный ансамбль клайпедской музыкальной школы им. Иеронимаса Качинскаса Vocalis и Юстинас Ярутис.