Клайпеда зажгла огни на главной елке: вращающаяся елка освещена полной луной

В субботу, в 17 ч. начался торжественный вечер. В этом году праздник перед зажжением огней длился целый час. Клайпедчан и гостей города веселили Паулина Паукштите, Вилюс Попендикис, вокальный ансамбль клайпедской музыкальной школы им. Иеронимаса Качинскаса Vocalis и Юстинас Ярутис.
Последним на сцену вышел Андрюс Мамонтовас. В конце мероприятия собравшихся ждали фейерверки.
Главная клайпедская елка вращается. Рядом с елкой находится каток под открытым небом, освещенный огромной луной.
С 30 ноября до 7 января на Театральной площади клайпедчане смогут ощутить дух рождества, полюбоваться елкой и насладиться зимними развлечениями.
На площади Карлскроны ждет проект светящихся качелей „Вызвать Рождество в мечтах“.
Праздничным духом пронизан и сквер Данес.
Напомним, что в этом году клайпедская елка стоила 10 000 евро. Дерево городу подарили жители деревни Якай. Само дерево ничего не стоило, деньги пошли на покупку вращающегося механизма.