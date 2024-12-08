Клайд Александров: в моем взводе служат люди с университетскими дипломами, историки и математики

Клайд, у вас довольно необычное для Литвы имя. Как его выбрали ваши родители?
Мои родители обожали американские вестерны и криминальные фильмы. Когда я родился, они решили назвать меня в честь героя одного из таких фильмов. Имя должно было звучать одинаково хорошо на русском и литовском языках. После долгих обсуждений они остановились на том, чтобы назвать меня Клайдом.
Почему вы решили пойти на службу в вооружённые силы Литвы?
Я с детства мечтал о военной службе. Мой отец и дед служили в армии, и я продолжил эту семейную традицию. Я видел их в военной форме на фотографиях, слушал их рассказы о службе и всегда хотел сделать то же самое. Как только достиг совершеннолетия, сразу вступил в армию.
Как друзья и семья отреагировали на ваше решение?
Скажем так — они не удивились. Все знали, что я с детства интересовался военной тематикой. Даже уговаривал родителей купить мне военную форму. Когда пришло время идти в армию, это выглядело естественным шагом.
Армейская служба воплотила ваши детские мечты?
Да, абсолютно. Когда я попал в военную часть, я сразу понял, что это моё место.
Не возникало ли у вас желания бросить всё?
Нет, я с детства занимался спортом и привык к физическим нагрузкам. Жизнь в армии не стала для меня шоком, я был готов к трудностям. Марш-броски с полной выкладкой — это тяжело, но именно такие испытания я искал.
Что вы считаете своим главным достижением в армии?
То, что я стал профессиональным военным и выдержал все испытания, чтобы вступить во взвод нашей батальонной разведки.
Что должен уметь разведчик?
Прежде всего, разведчик должен уметь поддерживать мотивацию в себе. В разведке, особенно в тылу врага, важно знать, почему ты здесь, и помнить, что твои товарищи рассчитывают на тебя. Это командная работа, и нельзя подводить свою команду.
В обществе иногда говорят, что в армию идут только те, у кого нет других вариантов. Что вы об этом думаете?
Это не так. В моём взводе служат люди с университетскими дипломами: историки, математики. Все они выбрали армию осознанно, потому что хотят защищать Литву.
В литовской армии представители национальных меньшинств чувствуют себя комфортно?
Когда я пришёл в армию, служили ребята, которые плохо говорили на литовском. Я никогда не видел, чтобы к ним относились плохо из-за этого. Им, наоборот, помогали подтянуть знания литовского языка.