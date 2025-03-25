Китай занял такую позицию, какой прежде не достигал: что делать Литве?

Китай, как страна, в которой дольше всего в мире сохраняется традиция непрерывной государственности, в своей стратегии уделяет большое внимание мягкой силе. Авторитетнейшая Европейская сеть аналитических центров (think tank) по Китаю выделила три основных инструмента мягкой силы этой страны. Во-первых, это побуждение китайской культуры и обмен исследованиями в сфере образования и науки, затем идет экономическое сотрудничество и действие через социальные сети, рассылка политических сообщений.
Почему для Китая важна мягкая сила?
Профессор политических наук Пенсильванского университета Шэн Дин в книге The Dragon’s Hidden Wings. How China rises with it’s soft power акцентировал, что склонность к взращиванию мягкой силы и старание не принимать участия в конвенциональной войне закодировано в древней культуре Китая. „В философии Древнего Китая легко найти идею мягкой силы“, – пишет Шэн Дин и приводит примеры.
„Конфуцианство, которое на протяжении двух тысяч лет было доминирующей идеологией в Китае, пропагандирует, что государство должно заручиться статусом лидера, показывая пример и избегая навязывания своих ценностей другим. Конфуций (551 – 479 лет до н.э.) давал рекомендацию: „Не делай другим того, чего не желаешь себе“. В своем учении он особенно акцентировал ограничение власти и ее регулирование, а об использовании власти говорил редко, не упоминая войну“, – сказано в книге.
Следы похожей идеологии можно найти и у других китайских мыслителей. Например, другой последователь конфуцианства, Мэн-цзы, считал, что только доброжелательный правитель может запросто пользоваться поддержкой масс в других странах и не бояться конкурентов. Он также осуждал войны в период Восточного Чжоу с 722 года до н.э. по 481 год до н.э. (Период Весны и Осени (Чуньцю) и был убежден, что бахвальство своим военным опытом преступно.
Родоначальник моизма Мо-цзы твердо верил, что этические проблемы надо решать убеждением, а не насилием. Убеждение надо использовать для мотивации. Эту идеологию он использовал и на практике – предоставлял помощь малым государствам, которым угрожала опасность войны.
В китайской религиозной и философской традиции даосизма акцентируется суть мягкой силы – приспособление и сотрудничество, воздействие через культуру и моральный авторитет вместо открытой агрессии и давления.
Военные стратеги Древнего Китая также отличались склонностью решения внешних отношений путем дипломатии, а не военной конфронтации. В известном труде „Искусство войны“ Сунь-цзы подчеркивает, что победа в бою зависит не только от стратегии, обмана, психологии и приспособления к ситуации. По его словам, война должна быть последним средством достижения цели, однако мудрый воин сможет сделать это без кровопролития. „Сунь-цзы известен своим высказыванием „лучше атаковать разум противника, чем его укрепленные города“. Он сказал, что наилучший способ достижения победы – атака на стратегию, а потом в порядке убывания на его союзников, воинов и только после этого на укрепленные города. По словам Сунь-цзы, „одержать сто побед в ста битвах – это не вершина воинского искусства; повергнуть врага без сражения – вот вершина“, – пишет Сунь-цзы.
Цель – всесторонняя национальная мощь
Стремление оказать воздействие на союзников через силу привлекательности, с помощью дипломатии, распространение своих ценностей, культуры и языка отражается и в нынешней стратегии Китая или как минимум в официальных заявлениях китайских дипломатов. Например, совсем недавно спецпредставитель КНР по европейским делам Лу Шае высказал свое удивление в связи с высокомерным и властным отношением американцев к своим союзникам, акцентировав мягкую силу Китая. „Если посмотреть на то, как администрация Трампа проводит наглую и деспотичную политику в отношении Европы, обращаясь с союзниками таким образом, то, честно говоря, с европейской точки зрения это просто ужасно. Я считаю, что европейские друзья должны поразмыслить об этом и сравнить политику администрации Трампа с политикой китайского правительства. Сделав это, они увидят, что дипломатический подход Китая акцентирует внимание на мире, дружбе, доброй воле и взаимовыгодном сотрудничестве“, – сказал он изданию The South China Morning Post, которое цитирует Ukrinform.
Если оглянуться назад, то также можно увидеть попытки Китая победить в конкурентной борьбе с США с помощью мягкой силы. В 2005 г. бывший генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао на саммите ООН акцентировал, что для обеспечения общей безопасности важно поддерживать многосторонность, все страны должны призывать и поддерживать усилия по решению международных споров или конфликтов путем консультаций и переговоров, государства должны поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, во имя общего благосостояния, а развитым странам стоит брать на себя большую ответственность для обеспечения сбалансированного развития мира. Политик побудил лелеять дух вовлечения, в котором все цивилизации гармонично сосуществуют и приспосабливаются друг к другу.
На 17-м съезде КПК в 2007 г. Ху Цзиньтао еще больше утвердил свою ориентацию на воздействие с помощью мягкой силы и культурной дипломатии, сказав: „культура занимает все более важное место в соперничестве между странами, крупные государства целенаправленно наращивают „мягкую силу“ культуры ради повышения своей международной конкурентоспособности“.
Отцом понятия „мягкой силы“ считается американский политолог Джозеф Самуэль Най. В интервью „Китайскому институту в Америке“ он не скрывал своего удивления выбором такого направления. „Когда я писал об этом в 1990 г. (имеется в виду его книга Bound To Lead: The Changing Nature Of American Power), я и не подозревал, что о таком услышу из уст лидера Китая“, – сказал он, прибавив, что „Китай много усилий и денег направил на распространение своей мягкой силы“.
Однако, как отмечает Шэн Дин,мягкая сила, о которой говорит элита Китая, отличается от того, как ее понимает Най. „Они думают, что китайская мягкая сила обладает самобытными китайскими особенностями, а идея мягкой силы глубоко укоренена в традиционной культуре и идеологии Китая. Например, унаследовавшие традиционные взгляды Древнего Китая создатели китайской политики после правления Мао Цзэдуна всегда считали мягкую силу незаменимой для укрепления китайской zonghe guoli (всеобъемлющей национальной мощи). Надо отметить, что всеобъемлющая национальная мощь - это оригинальное китайское понятие, у которого нет корней в теориях Западной политики. Китайские ученые говорят, что всеобъемлющая национальная мощь исчисляема в цифрах по разным показателям, в которых есть и военные, экономические, политические, культурные и др. факторы“.
Итак, с точки зрения китайцев, всеобъемлющей национальной мощи можно достигнуть, только согласовав меры жесткой и мягкой силы, кроме того, как сказано в книге, в которой анализируется динамика мягкой силы Китая, „для большинства представителей китайской политической элиты расширение китайской мягкой силы - это как механизм, помогающий осуществить мечту стать мировой мощью, особенно потому, что ресурсы жесткой силы Китая значительно уступают от мощи status quo – Соединенных Штатов Америки“.
Неиспользованный потенциал Китая
Удается ли китайцам добиться этой цели? Несмотря на то, что в „Глобальном индексе мягкой силы“ виден явный триумф Китая, докторант Института международных отношений и политических наук ВУ, эксперт по Китаю Райгардас Борута убежден, что Китай пока не способен использовать свой потенциал, в этом ему не хватает недостаток знаний о других регионах и иное понимание мягкой силы, нежели на Западе.
„Если иметь в виду то, какой потенциал есть у Китая, если учитывать его историю, культурное наследие, искусство и т.д., инструменты мягкой силы могут быть очень эффективны. Однако, стоит упомянуть, что Китай стал довольно поздно должным образом понимать, что такое мягкая сила и как ее правильно использовать в отношении целевых обществ. На протяжении многих лет в Китае слово „пропаганда“ использовалось без учета аудитории (только позже ее стали разделять на „внутреннюю“ и „внешнюю“). По этой причине действия, в основе которых лежит мягкая сила, по большей части были неуспешными из-за невозможности приспособить саму весть – весть, предназначенная для внутренней аудитории нередко передавалась и внешней аудитории.
Китайские порталы, предназначенные для внешней аудитории просто перепечатывали прямую пропаганду, предназначенную для внутренней аудитории. Сейчас Китай усовершенствовался, но все еще недостаточно хорошо действует в некоторых регионах. Я думаю, что сейчас одна из основных мишеней - Юго-восточная Азия, там Китай учится воздействовать на общества. Конечно, именно Тайвань может лучше всего рассказать, как изменились действия Китая“, – сказал эксперт.
Най также обращает внимание на две насущные проблемы, которые мешают Китаю использовать свой потенциал. Одна из них – напряженные и агрессивные отношения с соседями.
„Однажды китайский дипломат высокого ранга попросил меня прийти на ужин, хотел обсудить, как Китай мог бы укрепить свою мягкую силу. (…) И я сказал, что Китай привлекателен своей традиционной культурой, огромным экономическим успехом, тем, что сотни миллионов людей удалось вытащить их нищеты, это привлекательно, но у вас есть два серьезных обязательства. Одно – ваши территориальные ссоры с шестью соседними странами. Очень сложно создать оживление в Новом Дели, чтобы привлечь людей Индии, когда китайские военные убивают граждан Индии на границе в Гималаях“, – вспоминает Най.
Другое препятствие для повышения привлекательности Китая в других странах - это слишком сильный контроль КПК над гражданским обществом. „В большинстве стран мягкую силу создает не только правительство, но и гражданское общество. США - это все, начиная с университетов, фондов, Голливуда и т.д. Однако если партия осуществляет жесткий контроль, у гражданского общества немного возможностей привлечь других. И так вы получаете такого прекрасного деятеля искусства, как Ай Вэйвэй. Его или заключают под стражу, или высылают. Это нехорошо для мягкой силы Китая“, – сказал Най.
Институты Конфуция – образовательное учреждение или котел пропаганды?
Слишком большое влияние компартии в некоторых странах вызывает опасение не только, когда речь идет о контроле местных жителей, но и когда говорят об основном орудии мягкой силы Китая во всем мире – институтах Конфуция. Институты Конфуция считаются „некоммерческими образовательными учреждениями, финансируемыми китайским правительством, с заявленной целью продвижения китайского языка и культуры“. Их миссия – распространение китайского языка и культуры за границей. В этих институтах преподают китайский язык, администрируют экзамены по китайскому, осуществляют программы обмена студентами, проводят научные исследования, связанные с китайской культурой и языком, предоставляют помощь учителям китайского.
В мае прошлого года Институты Конфуция отметили свое 20-летие. Эта инициатива зародилась в 2004 году во время правления Ху Цзиньтао. Она быстро распространялась по всему миру отчасти благодаря ориентации Ху Цзиньтао на использование мягкой силы, но и благодаря тому, что мир хотел больше узнать о растущей мощи – Китае. Благоприятный тон задал и рост экономики Китая – предпринимателям, которые хотели работать с Китаем, нужно было изучать китайский. На официальном сайте Институтов Конфуция сказано, что до конца 2023 г. в 160 странах по инициативе Китая и партнеров было открыто 496 таких институтов и 757 конфуцианских классов. Статистика прежних лет показывает, что раньше таких учреждений было больше. Например, в начале 2019 года в мире было 548 таких институтов и 1193 класса.
Больше всего институтов закрыли в США после того, как Госдепартамент США признал их иностранными миссиями. До июня 2022 года в США закрылись 104 из 118 этих институтов. Правда, по данным отчета Национальной ассоциации ученых, несколько десятков этих учреждений просто сменили названия, убрав имя Конфуция, и продолжили свою работу. Кроме того, отношение к конфуцианским классам было более снисходительное.
США постепенно шли к решению закрыть институты Конфуция. Экспоненциальный рост числа этих заведений вызвал озабоченность в связи с возможным распространением пропаганды Китайской компартии, кроме того, критики указывали на рост напряжения между Китаем и США. Когда США возглавлял Барак Обама, беспокойство в связи с деятельностью этих институтов выразилось в том, что в 2012 г. из страны были высланы преподаватели китайского из-за проблем с визами. Во время первого срока полномочий Дональда Трампа немалая часть институтов закрылась из-за давления на университеты, при которых они работали. Им предложили сохранить эти институты, получая незначительные деньги из Китая, но при этом их лишили бы федерального финансирования, или закрыть институты. Большая часть университетов решила принять менее болезненное в финансовом плане решение.
Во время правления администрации Джо Байдена такие процессы продолжились. В то же время некоторые страны, например, Австралия, Германия, Индия, Япония и Великобритания также стали пересматривать вопрос этих университетов или оказывать на них давление. Больше всего беспокойства у стран вызывал тот факт, что эти институты зависят от правительства Китая, был риск, что с виду невинные научные учреждения будут использованы для распространения китайской идеологии и пропаганды. Между тем в развивающихся странах число этих институтов росло.
Китай был вынужден пересмотреть свою стратегию после закрытия институтов в США. В 2020 году Китай показал, что готов максимально отделить эти институты от центральной власти. Для достижения этой цели были созданы такие организации, как Китайским международный образовательный фонд или Chinese Plus, которые разделили между собой функции Института Конфуция или выполняли роль посредников. Правда, как отметили журналисты The Diplomat, пока сложно сказать, принесет ли такая инициатива Китая положительный результат и поможет ли преодолеть вызов доверия, возникший между авторитарным Китаем и демократическим Западом.
Как администрируют институты Конфуция
Есть и другая позиция, предлагают снисходительнее оценивать институты Конфуция. Например, на портале австралийского Lowy institut The Interpreter сообщается, что КПК на самом деле меньше влияет на институты Конфуция, чем думают люди. „Институты Конфуция более децентрализованы, чем кажется. В отличие от Французского альянса или Институтов им. Гёте (организации культурного обмена, которые финансируют и ими управляют национальные правительства), каждый институт Конфуция действует на основе партнерства. Он состоит из офиса института (отделение Министерства образования китайского правительства, которое обычно носит название Hanban), местного принимающего учебного учреждения и поддерживающего работу офиса китайского образовательного учреждения (чаще университета).
Hanban не играет прямой роли в организации деятельности, связанной с отдельными институтами, однако предоставляет минимальную административную помощь, учебные ресурсы, осуществляет финансовый контроль. Институты возглавляет правление, состав которого примерно поровну входят представители принимающей стороны и китайского учреждения-партнера“, – сказано в статье.
В Литве неприятных инцидентов не было
Институт Конфуция при Вильнюсском университете действует с 2010 года. В нем организуют курсы китайского языка, экзамены, летние лагеря для изучающих язык в Китае, назначают стипендии. Институт представляет не только китайский язык, но и культуру этой страны в целом, предлагая уроки по цигуну и тай-чи, проводят семинары по китайской медицине, уроки китайской живописи и каллиграфии, творческие мастерские, публичные лекции и дискуссии о культуре Китая. Доцент ИМОПН ВУ Константинас Андрияускас сказал, что никаких неприятностей в связи с деятельностью этого института в Литве не было.
„Есть такая общая тенденция, что их на Западе закрывают понемногу. Все больше стран или университетов сами определяются, оставить ли их. Но такая тенденция существует. Однако надо подчеркнуть, что Институты Конфуция действуют в такой мере, в какой им позволяет принимающее учреждение. Если правила игры четко расписаны, то у них ограничены возможности распространения пропаганды во время преподавания языка. Скажем, в Литве почти за 15 лет не было никаких инцидентов, связанных с этими институтами (...). Я считаю, что Литве надо изучать китайский, надо больше знать о культуре этой страны“, – сказал Андрияускас.
По словам экспертов, в Литве не наблюдается значительное действия Китая через мягкую силу. Причина - напряжение в отношениях между странами, которое началось в 2019 г., когда Литва решила открыть посольство Тайваня. Недавно глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис сказал, что Китай этого Литве никогда не простит. На снижение культурной дипломатии сказалась и пандемия Covid-19, а также другие приоритеты Китая.
„Мягкая сила Китая, а точнее потенциал наращивания влияния через мягкую силу, значительно снизился из-за литовско-китайского конфликта. Российская масштабная война против Украины, в которой Китай придерживается пророссийской нейтральной позиции, также подействовала на то, что Китай понял - сейчас попытки воздействовать на литовское общество были бы неэффективными“, – заметил Борута.
„От Китая не убежим“
Борута отметил, что неэффективность мягкой силы Китая в Литве может быть связана и с тем, что Китай вообще мало знает о Литве. „Китай, в отличие от России, не может похвастаться знанием языка, культуры общества и истории этого региона. По этой причине воздействие мягкой силы Пекина ограничено и малоэффективно. (...) До конфликта основным инструментом был культурный обмен, который я считаю не только вредом и пропагандой“, – сказал он
Эксперты, исследующие вопрос Китая, обратили внимание на беспокоящую тенденцию – Китай располагает небольшим багажом информации о нас, но быстро учится у России. „В определенный момент мы заметили, что китайцы, когда хотели нанести Литве болезненный удар, столкнулись с тем, что, как оказалось, они слишком мало знают о Литве. Вот тогда на апогее кризиса двусторонних отношений мы почувствовали, что они включили российский нарратив. (...) Они поняли, ок, мы знаем мало, но русские знают больше. Они знают, где есть такие болевые точки, на которые можно надавить, какие темы, разжигают конфликты в Литве. Русские действительно знают больше. Тогда вооружимся их нарративом. (...) Тут мы получаем очень опасный коктейль“, – предупредил Андрияускас, заметив, что именно поэтому надо осторожно оценивать платформу TikTok, которая пользуется популярностью у молодежи.
Однако, что касается китайской пропаганды в Литве, Борута заметил, что из-за недостаточного вовлечения Китая литовцев можно считать достаточно устойчивыми, однако надо поощрять интерес к Китаю, чтобы не было серьезных угроз в будущем. „Думаю, да, жители Литвы достаточно устойчивы к китайской пропаганде, но это потому, что здесь действует немного мягкой силы этой страны. В случае с Литвой Китай долго рассчитывал на привлекательность своей экономики. Однако китайская экономика больше не демонстрирует чудес, стало больше вызовов, я могу смело утверждать, что Китай в своих действиях становится все более изощренным. Общество надо просвещать – что такое Китай, что он делает в мир, какие у него амбиции и т.д.“, – сказал эксперт.
С ним согласен и Андрияускас. Он рассказал о результатах международного исследования, во время которого у жителей стран Балтии спрашивали, как они оценивают определенные нарративы Китая: „Если говорить о геополитике или международной политике, то на самом деле, можно сказать, что литовцы недостаточно знают о Китае, о его роли на международной арене и даже в таком важном для нас вопросе, как российская агрессия в Украине. Очень много респондентов в Литве не могли назвать, какую тут роль играет Китай, в этой войне“.
Опрос жителей Литвы показал, что, несмотря на жестокие санкции Китая и вредоносных действий в Литве во время двустороннего кризиса, они относятся к Китаю прагматично. Многие респонденты были убеждены, что Литва - небольшое государство, которое должно „знать свое место“ и не злить такую мощную страну, как Китай. Многие участники опроса оценили Китай скептически, указав, что это авторитарное государство, нарушающее права и свободы человека, но несмотря на это люди считают, что с Китаем надо поддерживать хорошие отношения и развивать экономическое сотрудничество.
Андрияускас обратил внимание на то, что вовремя сотрудничества с Китаем не надо забывать, что парадом командует КПК, но это не значит, что все китайцы ее поддерживают. „Люди представляют, что Китай - страна возможностей, что если начнешь какой-то бизнес с Китаем, то потекут молочные реки с кисельными берегами, и горы меда засверкают на горизонте. На деле все намного сложнее, опыт литовского бизнеса об этом свидетельствует тоже. Значит, надо быть осторожнее, чтобы не заблудиться между обещаниями китайцев, но в целом, это не значит, что надо полностью взаимодействовать. Надо быть осторожнее, понимать, что (…) ели мы взаимодействуем с китайскими субъектами – не обязательно гражданами, а с субъектами масштабного типа, компаниями и т.д. – надо понять, что в Китае немногие крупные компании, организации независимы от государства.
В Китае есть почти 100 млн. членов КПК. Они везде. Везде. И очень вероятно, что при взаимодействии с тем или иным китайцем в ходе переговоров, вы взаимодействуете в первую очередь с КПК, а не с компанией и т.д. Это вопрос политической грамотности, – подчеркнул эксперт, прибавив, что Китай в будущем никуда не пропадет, поэтому надо углублять свои знания. – От Китая мы никуда не убежим, поэтому надо им интересоваться, но надо ясно понимать, что мы интересуемся страной, которая представляет или будет представлять угрозу для нас, поэтому мы должны ею интересоваться“.