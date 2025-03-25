Китай занял такую позицию, какой прежде не достигал: что делать Литве?

Андрияускас обратил внимание на то, что вовремя сотрудничества с Китаем не надо забывать, что парадом командует КПК, но это не значит, что все китайцы ее поддерживают. „Люди представляют, что Китай - страна возможностей, что если начнешь какой-то бизнес с Китаем, то потекут молочные реки с кисельными берегами, и горы меда засверкают на горизонте. На деле все намного сложнее, опыт литовского бизнеса об этом свидетельствует тоже. Значит, надо быть осторожнее, чтобы не заблудиться между обещаниями китайцев, но в целом, это не значит, что надо полностью взаимодействовать. Надо быть осторожнее, понимать, что (…) ели мы взаимодействуем с китайскими субъектами – не обязательно гражданами, а с субъектами масштабного типа, компаниями и т.д. – надо понять, что в Китае немногие крупные компании, организации независимы от государства.