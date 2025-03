Китай занял такую позицию, какой прежде не достигал: что делать Литве?

Китай, как страна, в которой дольше всего в мире сохраняется традиция непрерывной государственности, в своей стратегии уделяет большое внимание мягкой силе. Авторитетнейшая Европейская сеть аналитических центров (think tank) по Китаю выделила три основных инструмента мягкой силы этой страны. Во-первых, это побуждение китайской культуры и обмен исследованиями в сфере образования и науки, затем идет экономическое сотрудничество и действие через социальные сети, рассылка политических сообщений.

Профессор политических наук Пенсильванского университета Шэн Дин в книге The Dragon’s Hidden Wings. How China rises with it’s soft power акцентировал, что склонность к взращиванию мягкой силы и старание не принимать участия в конвенциональной войне закодировано в древней культуре Китая. „В философии Древнего Китая легко найти идею мягкой силы“, – пишет Шэн Дин и приводит примеры.