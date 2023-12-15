Кинотеатры Литвы отказались показывать мультфильм Хаяо Миядзаки

Авторы заявления выразили подозрение, что часть прибыли от проката фильма может уйти в Россию. "Литовское кинематографическое сообщество призывает и другие страны Балтии отреагировать на эту информацию и возможные вредоносные действия России в отношении балтийской экономики и киноиндустрии, а также не позволить нажиться государству агрессору", - указано в документе.
Подробности связей Artgene с Россией не уточняются. В заявлении говорится, что на странице представителя Artgene в LinkedIn тот писал об опыте организации проката японских фильмов в России.
Компания Artgene - правообладатель "Мальчика и птицы" в странах Балтии - сообщила, что предоставила доказательства, что прибыль от проката в балтийских странах не идёт в Россию, и ни одна российская компания не является бенефициаром Artgene. Её представитель Алексей Бажин назвал позицию литовских кинотеатров провокационной и необоснованной.