Каждый второй житель Вильнюса - против повышения платы за парковку

43% участников опроса (1282 голоса) не одобряет такие перемены и считают, что должны остаться в силе теперешние цены. Еще 18% (535 голосов) респондентов считают, что парковка в городе должна быть бесплатной.

15% участников опроса согласны платить за парковку в два раза больше, чем сейчас (430 человек), 7% (212 голоса) считают, что плата должна быть еще выше. Еще 13% (375 голосов) хотели бы, чтобы въезд в Старый город был вообще закрыт. 4% (119 человек) сказали, что этот вопрос неактуален.

Портал провел опрос с 20 ноября до 24 ноября. В нем участвовали 2523 жителя.

Представитель "Услуг сообщения" Грета Василяускайте сказала, что пока перемены не будут вводить.