Каждый второй житель Литвы не поддерживает лишение фигуристки Дробязко гражданства

Это одобряют чуть более трети (35%) жителей страны, тогда как еще седьмая часть (14%) респондентов опроса не имела мнения или не ответила на этот вопрос.
Относительно большую поддержку лишению гражданства выразили люди в возрасте 30-49 лет, жители районных центров и небольших городков, респонденты с образованием выше среднего и самым высоким семейным доходом (более 1800 евро) в месяц, специалисты и госслужащие, респонденты правых взглядов.
В ходе опроса выяснилось, что скорее против, чем в пользу решения о лишении гражданства выступают жители всех демографических и социальных групп, за исключением людей с правыми взглядами, среди которых равная доля как поддержки, так и неодобрения.
Против этого решения чаще выступают жители нелитовской национальности. Среди них 63% выразили неодобрение, а 21% одобрение.
Репрезентативный опрос жителей Литвы провела компания по исследованию рынка и общественного мнения "Baltijos tyrimai".
Опрос проводился с 22 сентября по 7 октября 2023 года. Было опрошено 1 023 жителя Литвы (в возрасте 18 лет и старше), опрос проводился в 109 точках выборки (30 городов и 45 сел).
Результаты исследования отражают мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше по полу, возрасту и типу места жительства. Погрешность результатов не превышает 3,1 процентного пункта при доверительном интервале 95 процентов.
В сентябре президент Гитанас Науседа подписал указ, которым лишил гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения фигуристке М. Дробязко.