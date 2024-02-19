Каждый второй вильнюсец хотел бы, чтобы обнаруженный в стриптиз-клубе витраж был доступен обществу

Каждый второй вильнюсец хотел бы, чтобы найденный в стриптиз-клубе витраж был доступен обществу. Так ответили 58% участников опроса (509 человек). Еще 18% (156 человек) ответили, что витраж не должен быть открыт для обозрения, поскольку находится… в стриптиз-клубе.
17% респондентов (148 человек) сказали, что их это не интересует, поэтому им неважно, будет витраж доступен или нет. Еще 8% (71 человек) сказал, что этот вопрос для них не актуален.
В опросе участвовали 743 человека.
Созданный Казисом Моркунасом в 1974 году витраж "Три музы" неожиданно был найден в вильнюсском стриптиз-клубе. Его там обнаружил доцент Вильнюсской художественной академии Жидрунас Миринавичюс. Он сказал, что это одна из самых красивых работ Моркунаса. Она отличается тем, что сейчас такая техника создания витражей не используется.
Специалисты оценивают этот объект в сотни тысяч евро. В этом году витражу исполняется 50 лет, значит он будет охраняться государством.