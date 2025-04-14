Каждый третий житель Литвы за полгода ни разу не был в кафе

По оценкам, 65 проц. жителей страны продолжают это делать – 39 проц. делали это так же часто, как и раньше, 22 проц. – реже, чем раньше, и еще 4 проц. – чаще, чем раньше.

Исследование показало, что за последние полгода среди тех, кто посещал заведения общественного питания так же часто как и раньше, было больше мужчин, чем женщин.

По данным LRT, это люди в возрасте от 15 до 49 лет, жители крупных городов, с высшим образованием и максимальным семейным доходом более 2 тыс. евро. Также в основном это были студенты, специалисты и государственные служащие. Кроме того, чаще посещали заведения общественного питания респонденты, употребляющие алкоголь.