Каждый третий житель Литвы за полгода ни разу не был в кафе

По оценкам, 65 проц. жителей страны продолжают это делать – 39 проц. делали это так же часто, как и раньше, 22 проц. – реже, чем раньше, и еще 4 проц. – чаще, чем раньше.
Исследование показало, что за последние полгода среди тех, кто посещал заведения общественного питания так же часто как и раньше, было больше мужчин, чем женщин.
По данным LRT, это люди в возрасте от 15 до 49 лет, жители крупных городов, с высшим образованием и максимальным семейным доходом более 2 тыс. евро. Также в основном это были студенты, специалисты и государственные служащие. Кроме того, чаще посещали заведения общественного питания респонденты, употребляющие алкоголь.
Среди респондентов, которые реже посещали заведения общепита, в основном были женщины, лица в возрасте 30–64 лет, жители крупных городов, респонденты с образованием выше среднего и максимальным семейным доходом. Также при оценке по сфере деятельности, согласно ответам респондентов, реже заведения общепита посещали руководители и лица с детьми до 18 лет.
Среди респондентов, которые указали, что посещают заведения общепита чаще, чем раньше, было сравнительно больше мужчин, чем женщин, людей моложе 50 лет, респондентов с высшим образованием и максимальными доходами.
При составлении портрета жителей, не посещавших заведения общепита за последние полгода, выяснилось, что чаще всего это люди старше 65 лет. 69 проц. из них указали, что за последние полгода не посещали заведения общепита.
В эту группу также чаще всего входили жители сельской местности, лица с образованием ниже среднего и лица с минимальным семейным доходом (до 1,2 тыс. евро в месяц). Кроме того, о том, что реже посещают заведения общепита, сообщили пенсионеры, безработные и домохозяйки, лица нелитовской национальности и респонденты, не употребляющие алкогольные напитки.
Опрос был проведен совместным литовско-британским предприятием по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу LRT. Репрезентативный опрос населения Литвы проводился с 8 по 24 марта 2025 года. Было опрошено 1020 взрослых жителей Литвы. Исследование проводилось в 115 точках выборки. Метод опроса – личное интервью на дому у респондентов.