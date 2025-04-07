Каждый третий житель Литвы считает, что ситуация в стране улучшается

В ходе опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai 8 по 24 марта этого года по заказу агентства Elta, респондентам было предложено оценить, наблюдается ли в последнее время общая тенденция к улучшению или ухудшению ситуации в Литве.

В марте 33 проц. жителей старше 18 лет ответили, что ситуация в Литве в последнее время улучшается, а двое из трех (66 проц.) указали, что ситуация ухудшается.

Молодежь более позитивно оценивает ситуацию, пенсионеры настроены скептически

О том, что в Литве дела улучшаются, чаще говорят молодые люди до 30 лет (49 проц.), жители небольших городов (37 проц.) и респонденты с высшим образованием (46 проц.).