Каждый третий житель Литвы считает, что ситуация в стране улучшается

В ходе опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai 8 по 24 марта этого года по заказу агентства Elta, респондентам было предложено оценить, наблюдается ли в последнее время общая тенденция к улучшению или ухудшению ситуации в Литве.
В марте 33 проц. жителей старше 18 лет ответили, что ситуация в Литве в последнее время улучшается, а двое из трех (66 проц.) указали, что ситуация ухудшается.
Молодежь более позитивно оценивает ситуацию, пенсионеры настроены скептически
О том, что в Литве дела улучшаются, чаще говорят молодые люди до 30 лет (49 проц.), жители небольших городов (37 проц.) и респонденты с высшим образованием (46 проц.).
Также более положительно ситуация в стране оценивают семьи, получающие в месяц 2 тыс. евро дохода (43 проц.), учащаяся молодежь (50 проц.), безработные и домохозяйки (45 проц.), руководители (43 проц.), специалисты и служащие (40 проц.).
Ухудшение ситуации в стране чаще указывали лица старше 50 лет (72 проц.), проживающие в сельской местности (69 проц.), работники и фермеры (72 проц.) и пенсионеры (73 проц.). Скептически настроена и большая часть проживающих в Литве лиц других национальностей (93 проц.).
8-24 марта текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 020 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 115 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.
Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.