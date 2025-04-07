2025.04.07 12:05

Каждый третий житель Литвы считает, что ситуация в стране улучшается

 
Elta
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: Shutterstock

Треть жителей страны считает, что ситуация в Литве улучшается. По сравнению с январем этого года число тех, кто так считает, увеличилось на 5 процентных пунктов, свидетельствует новейший опрос жителей страны.

В ходе опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai 8 по 24 марта этого года по заказу агентства Elta, респондентам было предложено оценить, наблюдается ли в последнее время общая тенденция к улучшению или ухудшению ситуации в Литве.

В марте 33 проц. жителей старше 18 лет ответили, что ситуация в Литве в последнее время улучшается, а двое из трех (66 проц.) указали, что ситуация ухудшается.

Молодежь более позитивно оценивает ситуацию, пенсионеры настроены скептически

О том, что в Литве дела улучшаются, чаще говорят молодые люди до 30 лет (49 проц.), жители небольших городов (37 проц.) и респонденты с высшим образованием (46 проц.).

Также более положительно ситуация в стране оценивают семьи, получающие в месяц 2 тыс. евро дохода (43 проц.), учащаяся молодежь (50 проц.), безработные и домохозяйки (45 проц.), руководители (43 проц.), специалисты и служащие (40 проц.).

Ухудшение ситуации в стране чаще указывали лица старше 50 лет (72 проц.), проживающие в сельской местности (69 проц.), работники и фермеры (72 проц.) и пенсионеры (73 проц.). Скептически настроена и большая часть проживающих в Литве лиц других национальностей (93 проц.).

8-24 марта текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 020 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 115 пунктах выборки.

Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.

Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии