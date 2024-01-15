Каждый третий участник опроса не взял оранжевые пакеты для сортировки из-за очередей

Очереди отпугнули 38% читателей портала (983 человека), которые участвовали в опросе. Еще 24% взяли контейнеры и пакеты (612 человек).
Еще 19% респондентов (485) сказали, что не пойдут за средствами для сортировки, потому что не собираются сортировать отходы, 12% сказали, что этот вопрос для них не актуален (301 человек).
"Почему не могут раздавать во всех торговых центрах? Почему нельзя просто купить? Я был купила, но в продаже их нет! Сейчас жду 25 января… И еще вопрос, точно ли смогу в этот день поехать! Ведь около дома не раздают. Какой-то эксперт уверяет, что много отходов не бывает. У нас семья из 4 человек, я сортирую мусор, но выношу отходы каждый второй день! И мы еду не выбрасываем, но держать дома вонючий мусор я не собираюсь", – писала читатель.
7% сказали, что могут сами купить эти средства и не пойдут за бесплатными (174 человека).
"надо ехать, платить за дорогу, тратить время, чтобы получить эти пакеты. Глупость какая-то. Надо было продавать в магазинах, а не искать способ повышения цен за вывоз мусора", – сказала другая читатель портала.
"1. Кухни в многоквартирных домах слишком маленькие для сортировки таких отходов; 2. Пищевые отходы не могут лежать неделями дома, поэтому оранжевых пакетов надо в 2-3 раза больше; 3. Если жители сортируют отходы, плата за вывоз мусора для них должна быть меньше", – сказала другая жительница столицы.
MadeinVilnius.lt провел опрос с 8 по 12 января. В нем участвовали 2555 читателей портала.