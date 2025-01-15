Каждый пятый литовец сталкивается с бессонницей: одна из причин – чрезмерное использование социальных сетей

Исследование эмоциональной устойчивости людей показало, что пятая часть жителей Литвы (22 проц.) страдает нарушениями сна. По данным опроса, люди с низкой эмоциональной устойчивостью чаще страдают бессонницей, имеют зависимость от социальных сетей и чрезмерно употребляют алкоголь.
По словам нейробиолога и исследователя сна Лауры Боярскайте, чрезмерное использование социальных сетей по вечерам вредит сну двумя способами. Во-первых, искусственный свет от смартфонов нарушает работу мозга, который не может различать естественный и искусственный свет, а свет – это самый сильный сигнал, пробуждающий мозг. Во-вторых, контент в социальных сетях перед сном очень увлекает и стимулирует мозговую активность.
По словам Юлии Антропик, руководителя отдела цифрового контента Tele2, желание уделить время себе в конце дня вполне естественно, но, если это начинает вредить вашему общему самочувствию, стоит попробовать пользоваться интернетом более осознанно.
„Интернет предлагает бесконечный поток вовлекающего контента, который может незаметно поглотить уйму вашего времени. Вечером позвольте себе побыть в одиночестве или с членами семьи, но без гаджетов. Если вы всё же пользуетесь экраном или постепенно сокращаете время, проведенное за ним, установите напоминания об ограничениях использования на своем телефоне или компьютере“, - советует руководитель отдела цифрового контента компании.
Для хорошего ночного отдыха Л. Боярскайте также рекомендует не пить кофе как минимум за 8 часов до сна. Важно обеспечить соответствующую обстановку в спальне – темноту, тишину, прохладу (16–18 °C), порядок и покой.
Как это ни парадоксально, бессонница иногда может возникать из-за чрезмерной озабоченности отдыхом. Это называется ортосомния. Это явление связано с мониторингом сна с помощью смарт-устройств. Люди стремятся обеспечить себе качественный отдых и добиться идеальных показателей сна, однако технологии не всегда точны. Хотя цифры могут указывать на ухудшение сна, человек всё равно может чувствовать себя отдохнувшим.
Исследование „Эмоциональная устойчивость литовского общества“ было проведено ЗАО Norstat в 2024 году. Опрос отражает мнение жителей Литвы в возрасте 18-74 лет, пользующихся интернетом. В ходе исследования было опрошено более 2 тысяч респондентов.