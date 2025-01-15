Каждый пятый литовец сталкивается с бессонницей: одна из причин – чрезмерное использование социальных сетей

Как это ни парадоксально, бессонница иногда может возникать из-за чрезмерной озабоченности отдыхом. Это называется ортосомния. Это явление связано с мониторингом сна с помощью смарт-устройств. Люди стремятся обеспечить себе качественный отдых и добиться идеальных показателей сна, однако технологии не всегда точны. Хотя цифры могут указывать на ухудшение сна, человек всё равно может чувствовать себя отдохнувшим.