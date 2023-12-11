Каунасский зоопарк ждет посетителей, но предупреждает: не наступите на животных

10 лет назад Каунасский зоопарк был исключен из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) из-за плохих условий содержания животных. Статус сменили с члена ассоциации на кандидата. Сейчас зоопарк обновлен, но статус пока не изменился.
В начале зоопарка размещены вольеры с зубрами, верблюдом, тигром. Во время реконструкции животных из зоопарка увозили, вернулись не все. Например, антилопы не вернулись и заводить их не планируют.
"Те животные, которых увезли, остались там, куда их увезли. Мы не отдаем животных лишь бы куда, всегда договариваемся, – сказал Delfi заместитель директора зоопарка Лаурас Стацявичюс. – Крупных животных увезти непросто, их приходится усыплять на время. Каждая такая процедура сокращает продолжительность жизни животных, поэтому больших животных мы не вернули. Вместо них привезли других, молодых, они отсюда никуда не уедут".
Некоторые животные во время реконструкции оставались в зоопарке. К их числу относятся капуцины. Сейчас эти обезьяны живут в специальном помещении, летом они смогут выходить на улицу.
"Они ремонт не видели, рядом с ними ничего особенно не делали. Конечно, звуки были, но негромкие. Все было спокойно", – рассказал Стацявичюс.
Подальше от входа находится вольер с полярными волками. Недалеко от них живут носороги. К жирафам можно заходить в помещение, где они зимуют.
На верхнем уровне зоопарка находится экзотариум. В нем можно гулять между животными.
В экспозиции, напоминающей пустыню, живут ящерицы и черепахи, летают попугаи. Перед входом в эту зону указано, что это зона тишины – там надо быть внимательными, смотреть под ноги, чтобы ни на кого не наступить. Кроме того, сообщается, что животных нельзя трогать и кормить.
Вторая часть экспозиции – джунгли, там тепло и влажно.
Как выглядит зоопарк после реконструкции, можно увидеть на видео.