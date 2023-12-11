Каунасский зоопарк ждет посетителей, но предупреждает: не наступите на животных

10 лет назад Каунасский зоопарк был исключен из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) из-за плохих условий содержания животных. Статус сменили с члена ассоциации на кандидата. Сейчас зоопарк обновлен, но статус пока не изменился.

В начале зоопарка размещены вольеры с зубрами, верблюдом, тигром. Во время реконструкции животных из зоопарка увозили, вернулись не все. Например, антилопы не вернулись и заводить их не планируют.

"Те животные, которых увезли, остались там, куда их увезли. Мы не отдаем животных лишь бы куда, всегда договариваемся, – сказал Delfi заместитель директора зоопарка Лаурас Стацявичюс. – Крупных животных увезти непросто, их приходится усыплять на время. Каждая такая процедура сокращает продолжительность жизни животных, поэтому больших животных мы не вернули. Вместо них привезли других, молодых, они отсюда никуда не уедут".