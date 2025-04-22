Каунасский муниципалитет выделит 100 000 евро на оборудование убежищ в многоквартирных домах

„Мы приглашаем жителей многоквартирных домов принять активное участие в программе оборудования убежищ в Каунасе. Безопасность начинается с наших собственных решений, а город поможет обеспечить их реализацию, профинансировав работы“, - цитируется в сообщении Каролина Сакалаускене, руководитель Департамента модернизации жилья, администрирования и энергетики.

По ее словам, в этом году муниципалитет выделил на программу оборудования убежищ в многоквартирных домах 100 тыс. евро, что может составить до 100 проц. стоимости выполненных работ.