2025.04.22 13:38

Каунасский муниципалитет выделит 100 000 евро на оборудование убежищ в многоквартирных домах

 
Elta
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ФОТО: Organizatorių nuotr.

В этом году Каунасское городское самоуправление выделит 100 тыс. евро на оборудование убежищ в многоквартирных домах.

„Мы приглашаем жителей многоквартирных домов принять активное участие в программе оборудования убежищ в Каунасе. Безопасность начинается с наших собственных решений, а город поможет обеспечить их реализацию, профинансировав работы“, - цитируется в сообщении Каролина Сакалаускене, руководитель Департамента модернизации жилья, администрирования и энергетики.

По ее словам, в этом году муниципалитет выделил на программу оборудования убежищ в многоквартирных домах 100 тыс. евро, что может составить до 100 проц. стоимости выполненных работ.

Заявки от жителей будут приниматься до тех пор, пока не будут израсходованы все выделенные на программу средства.

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