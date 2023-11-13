Каунасский горсовет планирует ввести новый вид билета на общественный транспорт

 
ru.DELFI.lt
Kauno viešasis transportas
Kauno viešasis transportas
ФОТО: Kauno miesto savivaldybė
Депутаты городского совета Каунаса намерены дополнительно стимулировать жителей города пользоваться общественным транспортом для поездок на мероприятия и обратно. С этой целью планируется введение нового вида билета, об этом сообщает kaunas.kasvyksta.lt.

По мнению работников каунасского муниципалитета, которые подготовили данную инициативу, это "решит проблемы с парковкой и изменит привычки горожан, а также будет способствовать достижению целей Плана устойчивой мобильности города Каунаса, уменьшая заторы и делая поездки по Каунасу более экологичными".

Новый билет – это специальный проездной билет на мероприятия в Каунасе - будет интегрирован непосредственно в билет на мероприятие (концерт, спортивное соревнование и т.д.). При помощи этого билета можно будет добраться на мероприятие на общественном транспорте за 3 часа до его начала и вернуться в течение 3 часов после окончания.

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