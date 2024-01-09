Каунасская полиция: получено около 150 сообщений, связанных с исчезновением девочки

"С одной стороны, это помогает, мы можем получить информацию, но с другой - вводит в заблуждение. Ведь там еще больше неточной информации, слухов. Поэтому мы просим, чтобы жители, у которых есть информация, которые считают, что она действительно связана с пропавшей девочкой, звонили по номеру 112, а не делились ею в социальных сетях", – попросила Вайткявичене.