Каунасская полиция: получено около 150 сообщений, связанных с исчезновением девочки

Полиция информировала Delfi, что во вторник было решено расширить территорию поиска.
"Проведен инструктаж, как и планировалось, к нам присоединились сотрудники Службы общественной безопасности. Территория поиска расширяется, поскольку местность рядом с домом, место, где зафиксирован последний сигнал телефона, вчера и позавчера уже прочесали. Территория расширяется в сторону города", – сообщает полиция.
Пропавшую девочку разыскивают десятки экипажей полиции, около 50 сотрудников СОБ и множество волонтеров. Сейчас они прочесывают окрестности Эйгуляй, Дайнавы, Urmo bazė и другие места.
Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Одета Вайткявичене сказала, что люди предоставляют информацию.
По данным полиции, в первый вечер (в воскресенье) пришло всего несколько видео, а в понедельник было получено очень много видео материалов. Точное количество пока неизвестно.
Около 11.20 ч. Вайткявичене информировала, что на данный момент получено около 150 сообщений разного рода (звонков, писем, видео), связанных с пропавшей девочкой.
Представитель полиции признала, что огромное количество информации появилось в социальных сетях, это не только не помогает, но даже мешает работе полиции.
"С одной стороны, это помогает, мы можем получить информацию, но с другой - вводит в заблуждение. Ведь там еще больше неточной информации, слухов. Поэтому мы просим, чтобы жители, у которых есть информация, которые считают, что она действительно связана с пропавшей девочкой, звонили по номеру 112, а не делились ею в социальных сетях", – попросила Вайткявичене.