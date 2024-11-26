2024.11.26 15:53

Каунасская полиция назначила штраф „золотой рыбке“ Руте Мейлутите

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
Teisės vairuoti neturėjusi Rūta Meilutytė sukėlė eismo įvykį
Teisės vairuoti neturėjusi Rūta Meilutytė sukėlė eismo įvykį
ФОТО: Regimanto Zakšensko/Kauno dienos nuotr.

В октябре в Каунасе, на ул. Йонавос, автомобиль BMW врезался в ехавший в том же направлении автомобиль Toyota Yaris. Выяснилось, что у водителя BMW, известной литовской пловчихи Руты Мейлутите нет прав на вождение.

Рута Мейлутите за вождение без прав получила штраф в размере 300евро, кроме того, ее лишили прав на 9 месяцев. Эту информацию подтвердила представитель полиции Каунасского округа Реда Зараускене. Это решение полиции Мейлутите в течение 20 дней еще может обжаловать в суде.

Такой штраф Мейлутите получила за совершенное 24 октября ДТП. Люди в ДТП не пострадали.

Выяснилось, что у пловчихи нет прав. Несколько лет назад ее лишили прав за превышение скорости. Поскольку она была начинающим водителем, ей надо было посещать дополнительные курсы по теории и практике.

Мейлутите на курсы не пошла, поэтому лишилась прав. Если назначенное полицией наказание вступит в силу, Мейлутите 9 месяцев не сможет пересдать экзамены в Regitrа.

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