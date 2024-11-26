Каунасская полиция назначила штраф „золотой рыбке“ Руте Мейлутите

Рута Мейлутите за вождение без прав получила штраф в размере 300евро, кроме того, ее лишили прав на 9 месяцев. Эту информацию подтвердила представитель полиции Каунасского округа Реда Зараускене. Это решение полиции Мейлутите в течение 20 дней еще может обжаловать в суде.
Такой штраф Мейлутите получила за совершенное 24 октября ДТП. Люди в ДТП не пострадали.
Выяснилось, что у пловчихи нет прав. Несколько лет назад ее лишили прав за превышение скорости. Поскольку она была начинающим водителем, ей надо было посещать дополнительные курсы по теории и практике.
Мейлутите на курсы не пошла, поэтому лишилась прав. Если назначенное полицией наказание вступит в силу, Мейлутите 9 месяцев не сможет пересдать экзамены в Regitrа.