Каунасская мэрия приобрела более сотни китайских телефонов и беспилотник

 
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Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro
ФОТО: DELFI / Robertas Narmontas

Несмотря на полуторагодичный запрет на закупку китайской техники важнейшими учреждениями страны, по крайней мере пять из них в этом году уже приобрели около 200 мобильных телефонов китайского производства, сообщает портал "Kas vyksta Kaune" со ссылкой на LRT.

Кроме того, некоторые учреждения самостоятельно приобрели беспилотники китайского производства, которые в этом году были внесены в список запрещенных технологий.

По данным исследования, в этом году около 110 китайских телефонов Xiaomi закупила Каунасская городская администрация, 5 — Управление пограничных пунктов, 30 — Управление безопасности на транспорте, 18 — Государственный совет по регулированию энергетики (ГСЭР), а 50 китайских телефонов Ulefone Armor — Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Власти утверждали, что Центральная закупочная организация, через которую осуществлялись закупки, не проверила соответствие продукции требованиям национальной безопасности. В свою очередь, закупочная организация уверяет, что о намерение закупить китайскую продукцию можно было судить еще до проведения закупок.

LRT также сообщает, что в прошлом году беспилотники китайского производства приобрели: Государственный земельный фонд, Агентство по охране окружающей среды, Таможенная криминальная служба, самоуправление города Каунаса, LTG Infra, дочернее предприятие Литовских железных дорог, и самоуправление города Вильнюса. Мэрия столицы также приобрела в конце прошлого года камеру видеонаблюдения Hikvision.

Однако беспилотные летательные аппараты не были включены в принятое в марте 2022 года постановление правительства, определяющее, какое технологическое оборудование нельзя закупать в каких странах. В список запрещенного оборудования они были внесены только в ноябре этого года.

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