Каунасская мэрия приобрела более сотни китайских телефонов и беспилотник

Кроме того, некоторые учреждения самостоятельно приобрели беспилотники китайского производства, которые в этом году были внесены в список запрещенных технологий.
По данным исследования, в этом году около 110 китайских телефонов Xiaomi закупила Каунасская городская администрация, 5 — Управление пограничных пунктов, 30 — Управление безопасности на транспорте, 18 — Государственный совет по регулированию энергетики (ГСЭР), а 50 китайских телефонов Ulefone Armor — Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
Власти утверждали, что Центральная закупочная организация, через которую осуществлялись закупки, не проверила соответствие продукции требованиям национальной безопасности. В свою очередь, закупочная организация уверяет, что о намерение закупить китайскую продукцию можно было судить еще до проведения закупок.
LRT также сообщает, что в прошлом году беспилотники китайского производства приобрели: Государственный земельный фонд, Агентство по охране окружающей среды, Таможенная криминальная служба, самоуправление города Каунаса, LTG Infra, дочернее предприятие Литовских железных дорог, и самоуправление города Вильнюса. Мэрия столицы также приобрела в конце прошлого года камеру видеонаблюдения Hikvision.
Однако беспилотные летательные аппараты не были включены в принятое в марте 2022 года постановление правительства, определяющее, какое технологическое оборудование нельзя закупать в каких странах. В список запрещенного оборудования они были внесены только в ноябре этого года.