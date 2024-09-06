Каунасская больница Университета медицинских наук увольняет 42 сотрудника

27 августа больница уведомила Службу занятости об увольнении 42 сотрудников. Она указала Elta, что подавляющее большинство уволенных сотрудников – лифтеры (9), а также работу потеряют 6 медсестер анестезиологии и реанимации, 5 медсестер общей практики, 3 биомедицинских технолога и 3 охранника.

Всего в больнице работает 3 326 сотрудников, на конец прошлого года это число достигло 3 239 человек (без учета резидентов).

Как говорится в отчете о деятельности Каунасской больницы, представленном в Центр регистров, в прошлом году ее доход составил более 100 млн евро и был на 4 млн больше, чем в 2022 году.