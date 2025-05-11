2025.05.11 14:56

Каунасцы выбрасывают мелкие монеты в фонтан на аллее Лайсвес

 
ru.DELFI.lt

Традиция бросать монеты в фонтаны - одно из самых распространенных развлечений туристов. Люди бросают их на счастье. Много монет можно увидеть в фонтанах Парижа, особенно у Лувра. Туристы бросают монеты в фонтаны, чтобы еще раз вернуться в этот город. Также в Паланге бросают монеты в море.

В Каунасе на аллее Лайсвес тоже есть фонтан, в котором можно увидеть мелкие монеты. Иногда их оттуда вылавливают подростки или нищие.

На этой неделе монет в фонтане на аллее Лайсвес стало больше, чем обычно - не меньше сотни. Выяснилась и причина.

Мимо проходил переводчик Иеронимас Бразайтис, который почти каждый день идет мимо фонтана на работу в библиотеку им. Внцаса Кудирки. „Я часто вижу через окно библиотеки, как люди бросают монеты в фонтан. Не знаю, почему они это стали делать так часто, но, думаю, что после того как стали округлять счета при расчете наличными, мелкие монеты стали ненужным балластом в кошельках“, – предположил Бразайтис.

На вопрос, не хочет ли и он последовать примеру этих людей, Иеронимас задумался, а потом сказал: „Знаешь, хорошая идея, посмотрю, сколько их у меня есть“.

JERONIMAS BRAZAITIS

Мелких монет было немало, примерно 20 центов. Все их он, не раздумывая, бросил в фонтан.

„Мне счастья и всего остального достаточно. Но эта мелочь порадует тех, кто ее соберет“, – сказал Бразайтис на прощание.

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