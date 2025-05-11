Каунасцы выбрасывают мелкие монеты в фонтан на аллее Лайсвес

В Каунасе на аллее Лайсвес тоже есть фонтан, в котором можно увидеть мелкие монеты. Иногда их оттуда вылавливают подростки или нищие.

На этой неделе монет в фонтане на аллее Лайсвес стало больше, чем обычно - не меньше сотни. Выяснилась и причина.

Мимо проходил переводчик Иеронимас Бразайтис, который почти каждый день идет мимо фонтана на работу в библиотеку им. Внцаса Кудирки. „Я часто вижу через окно библиотеки, как люди бросают монеты в фонтан. Не знаю, почему они это стали делать так часто, но, думаю, что после того как стали округлять счета при расчете наличными, мелкие монеты стали ненужным балластом в кошельках“, – предположил Бразайтис.