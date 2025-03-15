Каунасцы обеспокоены закрытием больницы, неизвестна дальнейшая судьба 120 работников

„Он требует больше всего инвестиций, чтобы предоставить пациентам качественные услуги. Вторая причина – право на использование здания. Здание принадлежит Каунасскому муниципалитету, договор действует в течение определенного срока“, – сказала Жалядуоните.

Она объяснила, почему решили закрыть именно роддом им. П.Мажилиса.

„В больнице есть три акушерских отделения, по результатам деятельности за последние годы мы видим, что так много не нужно для эффективной, безопасной и качественной работы“, – сказала Диана Жалядуоните.

Глава Каунасской больницы сказала, что роддом закроется с октября.

Каунасцы сравнивают этот роддом с другими историческими объектами: „Не осталось Tulpė, Versalis, Metropolis. Зато Spurginė устояла“.

Но есть и другие мнения: „Никто не рожает, зачем держать пустой роддом? Жаль, это факт“.

Пока неясно, что муниципалитет будет делать с этим зданием, однако уже сейчас говорят, что здесь может появиться гостиница или роскошные коттеджи.

Жалядуоните сказала, что все отделения больницы работают убыточно. За 3 года убытки достигли 5,5 млн. евро. Причина – значительное снижение рождаемости.

„Положение, можно сказать, трагическое. Пять лет подряд число рожениц снижается. Хочется верить, что достигнем дна и начнут показатели расти. В прошлом году было принято чуть больше 18 000 родов, так мало прежде не бывало“, – сказал глава роддома Томас Биржялис.

В прошлом году в Литве родилось меньше всего детей за весь период независимости. Однако показатель этого роддома не самый плохой.