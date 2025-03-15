Каунасцы обеспокоены закрытием больницы, неизвестна дальнейшая судьба 120 работников

Но есть и другие мнения: „Никто не рожает, зачем держать пустой роддом? Жаль, это факт“.
Каунасцы сравнивают этот роддом с другими историческими объектами: „Не осталось Tulpė, Versalis, Metropolis. Зато Spurginė устояла“.
Глава Каунасской больницы сказала, что роддом закроется с октября.
„В больнице есть три акушерских отделения, по результатам деятельности за последние годы мы видим, что так много не нужно для эффективной, безопасной и качественной работы“, – сказала Диана Жалядуоните.
Она объяснила, почему решили закрыть именно роддом им. П.Мажилиса.
„Он требует больше всего инвестиций, чтобы предоставить пациентам качественные услуги. Вторая причина – право на использование здания. Здание принадлежит Каунасскому муниципалитету, договор действует в течение определенного срока“, – сказала Жалядуоните.
Пока неясно, что муниципалитет будет делать с этим зданием, однако уже сейчас говорят, что здесь может появиться гостиница или роскошные коттеджи.
Жалядуоните сказала, что все отделения больницы работают убыточно. За 3 года убытки достигли 5,5 млн. евро. Причина – значительное снижение рождаемости.
„Положение, можно сказать, трагическое. Пять лет подряд число рожениц снижается. Хочется верить, что достигнем дна и начнут показатели расти. В прошлом году было принято чуть больше 18 000 родов, так мало прежде не бывало“, – сказал глава роддома Томас Биржялис.
В прошлом году в Литве родилось меньше всего детей за весь период независимости. Однако показатель этого роддома не самый плохой.
Во всех родильных домах Каунаса статистика не радует.
„По статистике за прошлый год в каждом отделении нашей больницы принимали роды два раза в день. Это немного. Конечно, это среднестатистические данные“, – сказала Жалядуоните.
Кроме того, что Каунас останется без исторического роддома, беспокоит и судьба его персонала – 120 человек. Они признали, что боятся увольнений.
Директор не ответила на вопрос, сколько врачей уволят.
„Часть работников мы без проблем интегрируем, мы планируем укреплять некоторые сферы в области акушерства и гинекологии, расширять“, – сказала Жалядуоните.
Роддом им. Пранаса Мажилиса – один из старейших родильных домов Литвы, но не самый первый. Самый старый роддом Литвы - Акушерская клиника Каунасской больницы, работающая с 1922 года.
Весь материал LNK здесь: