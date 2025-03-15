2025.03.15 13:42

Каунасцы обеспокоены закрытием больницы, неизвестна дальнейшая судьба 120 работников

 
ru.DELFI.lt
P. Mažylio gimdymo namai
P. Mažylio gimdymo namai
ФОТО: Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

За 89 лет работы в роддоме им. Пранаса Мажилиса появились на свет целые поколения каунасцев, для многих это эмоционально дорогое место. Каунасцы поверить не могут, что с октября роддома не будет. „Это плохо, меня эта новость потрясла“, – сказала встреченная на улице женщина, .

Но есть и другие мнения: „Никто не рожает, зачем держать пустой роддом? Жаль, это факт“.

Каунасцы сравнивают этот роддом с другими историческими объектами: „Не осталось Tulpė, Versalis, Metropolis. Зато Spurginė устояла“.

Глава Каунасской больницы сказала, что роддом закроется с октября.

„В больнице есть три акушерских отделения, по результатам деятельности за последние годы мы видим, что так много не нужно для эффективной, безопасной и качественной работы“, – сказала Диана Жалядуоните.

Она объяснила, почему решили закрыть именно роддом им. П.Мажилиса.

„Он требует больше всего инвестиций, чтобы предоставить пациентам качественные услуги. Вторая причина – право на использование здания. Здание принадлежит Каунасскому муниципалитету, договор действует в течение определенного срока“, – сказала Жалядуоните.

Diana Žaliaduonytė

Пока неясно, что муниципалитет будет делать с этим зданием, однако уже сейчас говорят, что здесь может появиться гостиница или роскошные коттеджи.

Жалядуоните сказала, что все отделения больницы работают убыточно. За 3 года убытки достигли 5,5 млн. евро. Причина – значительное снижение рождаемости.

„Положение, можно сказать, трагическое. Пять лет подряд число рожениц снижается. Хочется верить, что достигнем дна и начнут показатели расти. В прошлом году было принято чуть больше 18 000 родов, так мало прежде не бывало“, – сказал глава роддома Томас Биржялис.

В прошлом году в Литве родилось меньше всего детей за весь период независимости. Однако показатель этого роддома не самый плохой.

P. Mažylio gimdymo namai

Во всех родильных домах Каунаса статистика не радует.

„По статистике за прошлый год в каждом отделении нашей больницы принимали роды два раза в день. Это немного. Конечно, это среднестатистические данные“, – сказала Жалядуоните.

Кроме того, что Каунас останется без исторического роддома, беспокоит и судьба его персонала – 120 человек. Они признали, что боятся увольнений.

Директор не ответила на вопрос, сколько врачей уволят.

„Часть работников мы без проблем интегрируем, мы планируем укреплять некоторые сферы в области акушерства и гинекологии, расширять“, – сказала Жалядуоните.

Роддом им. Пранаса Мажилиса – один из старейших родильных домов Литвы, но не самый первый. Самый старый роддом Литвы - Акушерская клиника Каунасской больницы, работающая с 1922 года.

Весь материал LNK здесь:

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