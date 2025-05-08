Каунасцы мерзнут в домах, мэры других городов уже включают отопление

„Добрый день, не планирует ли Каунас включить отопление? Среднесуточная температура давно меньше 10 градусов. Мерзнут дети в детских садах и школах“, – пишет читатель портала Kas vyksta Kaune.

Проблем нет только у тех жителей, которые живут в собственных домах или в квартирах с индивидуальным отоплением. В многоквартирных домах существует лишь теоретическая возможность повторного подключения отопления, о таком решении должны договориться все жители, а времени мало.

Мэр Шяуляй во вторник вечером в социальных сетях сообщил, что в городе включают отопление. „Я принял решение о подключении отопления в детских садах, школах, больницах“, – писал он.