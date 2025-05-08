2025.05.08 13:08

Каунасцы мерзнут в домах, мэры других городов уже включают отопление

 
ru.DELFI.lt
Šildymo sezonas
Šildymo sezonas
ФОТО: Kas Vyksta Kaune

Весна „заблудилась“. На календаре май, отопительный сезон официально завершился в середине апреля, а на улице меньше 10 градусов тепла. Каунасцы мерзнут в домах без центрального отопления. В социальных сетях на холод жалуются не только в квартирах, но и в детских садах.

„Добрый день, не планирует ли Каунас включить отопление? Среднесуточная температура давно меньше 10 градусов. Мерзнут дети в детских садах и школах“, – пишет читатель портала Kas vyksta Kaune.

Проблем нет только у тех жителей, которые живут в собственных домах или в квартирах с индивидуальным отоплением. В многоквартирных домах существует лишь теоретическая возможность повторного подключения отопления, о таком решении должны договориться все жители, а времени мало.

Мэр Шяуляй во вторник вечером в социальных сетях сообщил, что в городе включают отопление. „Я принял решение о подключении отопления в детских садах, школах, больницах“, – писал он.

В Рокишкском районе в школах и детских садах отопление включено с 7 мая.

В Ширвинтос отапливают не только детские сады и школы, но и многоквартирные дома. Мэр Живиле Пинскувене подтвердила, что из-за низкой температуры в городе включают отопление.

„Среднесуточная температура ниже 10 градусов, согласно прогнозам, она такой будет и в ближайшие дни“, – заметила мэр.

В Каунасе отопление отключено с 15 апреля.

8 мая представитель Каунасского муниципалитета Каролина Сакалаускене сказала, что Каунас не планирует включать отопление, поскольку на следующей неделе прогнозируют потепление.

„В последние годы много средств инвестируют в образовательные учреждения, их реновируют. В большей части школ и детских садов температура не ниже 18 градусов, если она опускается ниже, отопление там включается автоматически.

Жители многоквартирных домов могут голосовать за подключение отопления, если такое решение поддерживает большинство. О таком решении следует информировать администратора дома или представителя жилтоварищества“, – сказала Сакалаускене.

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