Каунас продлил бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте

В решении совета говорится о том, что иностранцам, которые бежали из Украины из-за военных действий РФ, предоставляется 99-процентная скидка на электронные билеты в автобусах и троллейбусах. Это означает, что в Каунасе украинцы смогут пользоваться общественным транспортом за символическую плату и в дальнейшем, в течение 2024 года.